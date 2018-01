Mekaanisen metsäteollisuuden sovittelussa ei tulosta – työ jatkuu maanantaina

– Tilanne on haastava, sillä osapuolilla on näkemyseroja sekä palkkaratkaisun sisällöstä että useista tekstikysymyksistä. Edessä on vielä paljon työtä, jotta ratkaisu on mahdollista saada aikaiseksi, Helle sanoi.

Työntekijöitä edustava Teollisuusliitto uhkaa aloittaa viikon kestävän lakon maanantaina 22. tammikuuta, jos sopua ei löydy. Lakon piirissä olisi muun muassa sahoja ja vaneritehtaita.

Valtakunnansovittelija sovittelee tällä haavaa myös rahoitusalan sekä paperiteollisuuden toimihenkilöiden työriitoja. Rahoitusalan sovittelu jatkuu torstaina ja paperiteollisuuden sunnuntaina.