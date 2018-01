Pohjois-Karjalassa on sekä influenssa- että RSV-epidemia - Milloin lääkäriin?

Kuntayhtymän mukaan influenssatapauksista valtaosa on influenssa B:n aiheuttamia, ja myös influenssa A:ta on liikkeellä.

Influenssatilanne vaihtelee maakunnassa. Muun muassa Pohjois-Karjalan pohjoisosissa ja Outokummun alueella tautitapauksia on ollut runsaammin, tiedotteessa kerrotaan.

Tällä hetkellä varmennettuja influenssatapauksia on 237, joista influenssa B:tä 178 ja A-influenssaa 59 tapausta.

- Varmennetuista tapauksista keskussairaalahoidossa on ollut 46 potilasta. Tehohoidossa on ollut yksi potilas ja neljä iäkästä henkilöä on menehtynyt. Myös pitkäaikaishoitolaitoksissa on ollut tautitapauksia, Siun sote kertoo.

Varmennetuista influenssatapauksista valtaosa on iäkkäämmillä henkilöillä, ja RSV-tapaukset painottuvat pikkulapsiin sekä iäkkäisiin henkilöihin. Heillä taudinkuva voi olla hyvinkin hankala.

Siunsoten mukaan tämän kauden kansallisessa rokotusohjelmassa pistoksena annettavat influenssarokotteet antavat suojaa kahta influenssa A-virusta sekä yhtä B-virusta vastaan.

Kansallisen rokotusohjelman pistosrokotteen B-viruskanta ei anna suojaa nyt kiertävää influenssa B:tä vastaan, sitä vastoin kaksivuotiaille annetussa nenäsumuterokotteessa kyseinen virus on, samoin kuin maksullisessa pistosrokotteessa.

Influenssa on äkillinen ylempien hengitysteiden tulehdus ja voi pahimmillaan olla vakava tauti.

- Jos epäilee itsellään influenssaa, ei lääkäriin tarvitse lähteä pelkästään taudin toteamista eli diagnoosia varten. Lääkäriin on syytä lähteä, jos oireet pitkittyvät, ovat hyvin voimakkaat tai pahenevat, Siun sote ohjeistaa.

Influenssan oireet ovat hyvin samankaltaiset kuin tavallisessa flunssassa mutta usein ankarammat.

Myös influenssan kotihoitoon tepsivät samat keinot kuin flunssan hoitoon: lepo, tulehduskipulääkkeet ja riittävästi nesteitä. Perusterve henkilö paranee influenssasta yleensä 1-2 viikon vuodelevolla, tiedotteessa kerrotaan.