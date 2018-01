Tykkylumi on aiheuttanut viime aikoina tuhoja Pohjois-Karjalassa.

Esimerkiksi Valtimon Sivakassa havaittiin poikkeuksellinen koivikkotuho. Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjalan metsäsuunnittelun erityisasiantuntijan Jussi Kettusen mukaan kaikki puiden latvat olivat katkenneet parin hehtaarin alueelta.

Metsänomistaja Teppo Määttä, 63, kävi puolestaan torstaina syynäämässä tuhoja Valtimon Tappojoen kuusikkometsissä.

Nurmeksessa asuva Määttä omistaa puolisonsa kanssa metsää parisataa hehtaaria. Pahimpia tykkylumituhoja on noin kymmenen hehtaarin alueella.

– Kun korkeutta merenpinnasta on parisataa metriä, tuhoja on enemmän. Latva on pudonnut noin kahdestakymmenestä prosentista puista, Määttä kertoo.

Metsissä on nyt vaarallista, Määttä korostaa. Puut kumartavat syvään lumen painosta.

– Ei tänne kannata tulla, Määttä sanoo.

Metsänomistaja ei pysty vielä arvioimaan tarkasti taloudellisten vahinkojen suuruutta. Alas tulee vielä latvoja, Määttä huomauttaa.

– Ikävä katsella, kun puissa ei ole latvoja. Kokonaiskuva valkenee parin kuukauden päästä.

Määtän arvion mukaan Tappojoella lunta oli torstaina aamulla ainakin 80 senttimetriä.

Määtällä oli läheltä piti -tilanteita hirvimetsällä Tappojoen suunnalla.

– Aika lähelle putosi iso latva. Ei sitä ehtisi väistää. Paukahdus vain kuuluu.

Määttä ei ole ikinä aikaisemmin nähnyt maillaan vastaavanlaista tykkylumituhoja. Pahemminkin voisi olla, hänen puheistaan ilmenee.

– Kainuun puolella on hankalampi tilanne, metsurina ja maanviljelijänä leipänsä ansainnut Määttä toteaa.