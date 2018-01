Poliisi purkautuu kovasanaisesti kokemastaan seksuaalisesta ahdistelusta: "Meillä on oma elämä, johon sinä et kuulu"

- Tällä meidän käyttämällä asuvalinnalla on aivan järjetön vaikutus vastakkaiseen sukupuoleen. Estot häviävät siinä missä käytöstavat unohtuvat. Välillä tuntuu, että se sumentaa asiakkaan muistinkin siltä osin, että hänellä voi olla kotona oma perhe odottamassa rouvaa tahi herraa, kirjoittaa poliisi nimimerkillä "Sinisen haalarin konstaapeli".

- Ystävällisyys ei tarkoita sitä, että etsimme seuraa ja juuri SINÄ olet vastaus kaikkiin rukouksiin. Jotkut meistä kantavat sormuksia, toiset eivät. Kyse on fyysisestä turvallisuudesta, ei siitä että työvuorossa leikittäisiin sinkkua, poliisi muistuttaa.

Kirjoituksessa nimettömän esiintyvä poliisi tähdentää haluavansa tehdä työtään niin, ettei kenenkään mieli pahoitu.

- Virkatehtävää suorittaessani, en ole kiinnostunut ulkopuolisen kommenteista siitä, että pyllyni on miellyttävän kokoinen. En pidä siitä, että ilmoitat haluavasi koskettaa minua. En anna sinulle puhelinnumeroa, kun sitä kysyt - pahimmassa tapauksessa kesken keskustelun toisen poliisin asiakkaan kanssa. En lähde kanssasi treffeille vaikka asuntosi olisi näköalapaikalla ja lupaisit minulle kuun taivaalta ja tuoretta pullaa viimeistään aamukahville.

- Meillä on nimikyltti rintapielessä mutta se ei ole sitä varten, että kaivat numerotiedustelusta, somesta tai mistä tahansa yhteystietoni ja laittelet viestiä "Miten menee kaunotar (tai komistus), oletko töissä, ehditkö kahville?" Meillä on oma elämä, johon sinä et kuulu.

