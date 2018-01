Kaikki pohjavedet eivät ole hyviä - vesienhoitosuunnitelmaan voi nyt vaikuttaa

Vesistöjen tila Pohjois-Karjalassa on valtaosin hyvä, mutta silti sen parantamiseksi tai edes säilyttämiseksi ennallaan joudutaan nykyään tekemään jatkuvasti uudenlaisia toimia.

- Kun vesistöihin vaikuttavat asiat luonnossa muuttuvat yhä enemmän, tarvitaan uusia tekoja, jotta vesistöjen tila pysyisi hyvänä tai paranisi, vesistöasiantuntija Tiina Käki Pohjois-Karjalan ely-keskuksesta sanoo. Tämä johtuu ilmastonmuutoksen aiheuttamista vaikutuksista.

Esimerkiksi sadannan määrän viimeaikaisella lisääntymisellä on ollut omat vaikutuksensa valuma-alueisiin, joilta vesi siirtyy järviin ja lopulta Itämereen.

- Aikaisemmin veden valuminen on tapahtunut hitaasti. Kun sadanta on lisääntynyt, vauhti on kasvanut, minkä seurauksena veden mukana vesistöjen ravinne- ja kiintoainekuormitus kasvaa. Uomat muuttuvat ränneiksi, Käki kertoo.

Vesistöjen tilaa kuitenkin seurataan melko tarkasti kiitos EU:n vesipuitedirektiivin, joka koskettaa ja velvoittaa kaikkia jäsenmaita.

Direktiiviin pohjautuva Vuoksen vesienhoitosuunnitelma koskettaa myös Pohjois-Karjalan pinta- ja pohjavesiä. Se ja sitä täydentävä toimenpideohjelma valmistuivat vuonna 2015. Niiden toteutus on nyt käynnissä vuoteen 2021 asti.

Suunnitelma ja ohjelma päivitetään kuuden vuoden välein. Ympäristöministeriö ja ely-keskukset ovat käynnistäneet laajan kuulemisen ja lausuntokierroksen suunnitelmien päivittämiseksi seuraavaksi kuusivuotiskaudeksi 2022 - 2027.

Pohjois-Karjalan vesistöjen ja pohjavesien hoitoon voi kuka tahansa vaikuttaa, kun vesienhoitosuunnitelman tarkistus on käynnistynyt.

Palautetta voivat antaa viranomaiset, kansalaiset, kansalaisjärjestöt, kunnat, toimijat (esimerkiksi Metsäkeskus) ja muut tahot. Kaikki kuulemisen asiakirjat ja tausta-aineistot sekä ohjeet palautteen antamiseksi löytyvät verkosta osoitteessa http://www.ymparisto.fi/vaikutavesiin .