Arcusysille kultaa ja pronssia Brandon Hall Awards -kilpailussa

Oppimisen digitalisaation edelläkävijä Arcusys Oy on voittanut kultaa merkittävän Brandon Hall Groupin Best Advance in Learning Management Technology for Compliance Training -kategoriassa sekä pronssia Best Advance in Unique Learning Technology -kategoriassa Valamis-oppimisympäristöllään.

"Digitaalinen oppimisympäristömme mahdollistaa oppimisen ja kehittymisen mittaamisen. Nykypäivän yrityksille on ensisijaisen tärkeää pystyä varmistamaan, että työntekijöiden ja jälleenmyyjä- tai vaikkapa alihankkijaverkostojen osaaminen on vaadittavalla tasolla. Valamis-oppimisympäristö on rakennettu juuri sitä varten", kertoo Arcusys Oy:n toimitusjohtaja Jussi Hurskainen.

Valamis on Arcusysin kehittämä, palkittu oppimisympäristö. Valamis-ympäristön sisäänrakennettu analytiikka palvelee sekä oppijoita että henkilöstön kehittämisestä vastaavia.

Oppimisanalytiikka selkeyttää oppimisessa tapahtuvia syy-seuraussuhteita, mikä on tärkeää missä tahansa organisaatioiden sisäisessä koulutuksessa, erityisesti vaatimustenmukaisuuteen liittyvässä koulutuksessa.

Valamis-oppimisympäristön avulla on helppoa tunnistaa koulutusmateriaalien puutteet ja kehittää koulutuksen sisältöä kokonaisvaltaisesti. Nopeat kehityssyklit yhteistyössä asiakkaiden ja kumppanien kanssa vastaavat innovatiivisesti nykyisiin ja tuleviin oppimisen tarpeisiin.

"Inhimillisen pääoman hallintateknologia kehittyy ennennäkemätöntä tahtia niin suurten kuin pientenkin organisaatioiden tuottaman innovatiivisen teknologian siivittämänä. Excellence Award -palkintoja tänä vuonna voittaneet teknologian kehittäjät keskittyivät parempaan kokonaisvaltaiseen käyttäjäkokemukseen. Sitä työnantajat tutkimustemme mukaan tahtovat, ja voittajaorganisaatiot toimivat alan suunnannäyttäjinä, " sanoo Rachel Cooke, Brandon Hall Groupin operatiivinen johtaja ja palkinto-ohjelman vastaava.

Itsenäisistä pitkän linjan huippuasiantuntijoista sekä Brandon Hall Groupin johtavista analyytikoista ja johtajistosta koostunut tuomaristo arvioi muun muassa tuotteen läpimurron merkittävyyttä, ainutlaatuisia piirteitä, tarvetta, johon tuote lupaa vastata, sekä hyötyä asiakkaan näkökulmasta.

Arcusys voitti hiljattain myös vuoden 2017 Suomen valtakunnallisen yrittäjäpalkinnon, sekä listattiin Deloitten raportissa "Trends in Organizational Learning".

Arcusysin Valamis-oppimisympäristö on päässyt Brandon Hall Awards -kilpailussa palkintosijoille jo kahtena peräkkäisenä vuotena. Valamis-oppimisympäristön käyttäjät arvostavat eniten muun muassa sen kykyä mitata oppimisen ja kehityksen vaikutusta liiketoimintaan, personoituja oppimiskokemuksia sekä kattavaa analytiikkaa.