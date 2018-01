Väitös: Mobiilisovelluksella parempiin oppimistuloksiin

Mobiililaitteista, kuten älypuhelimista, tableteista, kannettavista tietokoneista, pelikonsoleista ja e-lukulaitteista on vähitellen tullut korvaamattomia elämässämme – niin luokkahuoneissa, työpaikoissa kuin kotonakin.

Mobiililaitteiden edullisuus ja hyvä saatavuus ovat mahdollistaneet niiden monipuolisen hyödyntämisen oppimisen tukena. Mutta yhteiskunnissa, joiden infrastruktuuri on rajoittunut, mobiililaitteita ei vielä ole hyödynnetty tehokkaasti opetuksessa.

Oppimista voi tapahtua kaikkialla, ja mobiililaitteiden avulla oppimista voidaan tukea ajasta ja paikasta riippumatta.

Koska luokkahuoneessa ja sen ulkopuolella käytetyt työvälineet vaikuttavat oppimiseen, mobiililaitteilla toimivien oppimisympäristöjen kehittäminen vaatii tarkkaa suunnittelua ja käyttökontekstin huomioon ottamista.

FM Solomon Sunday Oyelere suunnitteli ja kehitti väitöskirjatutkimuksessaan mobiilioppimissovelluksen MobileEdu tietojenkäsittelyn opettamiseen Nigerian korkeakoulukontekstissa.

Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää uusia keinoja hyödyntää mobiililaitteita ohjelmoinnin oppimisen tukena, sekä luoda hyviä käytänteitä mobiilioppimisen soveltamiseen laajemmin opetuksessa ja oppimisessa.

Tutkimuksen aikana sovelluksesta kehitettiin kaksi versiota. Ensimmäinen versio sovelluksesta sisälsi oppimisen tueksi useita välineitä, kuten online muistiinpanot, pistokokeet, sekä video- ja audio-oppisisällöt.

Lisäksi sovelluksen avulla opiskelijat pystyivät tekemään yhteistyötä, kirjoittamaan blogia oppimiskokemuksistaan sekä lukemaan oppisisältöjä mobiililaitteiden kautta.

Toinen versio sovelluksesta, MobileEdu-Puzzle, yhdistää opetuksellisten arvoitusten niin sanotun drag-and-drop -ohjelmoinnin peliympäristöön, ja sen tarkoituksena on edistää oppilaiden vuorovaikutusta, motivaatiota ja sitoutumista ohjelmoinnin ja algoritmiikan oppimiseen.

MobileEdu on vapaasti tiedeyhteisön käytettävissä avoimen lähdekoodin sovelluksena.

MobileEdun ensimmäistä versiota testattiin ja arvioitiin ohjelmoinnin oppimisen tukena yliopisto-opinnoissa Nigeriassa.

Tutkimuksen tulosten perusteella huomattiin, että MobileEdu sovelluksella oli positiivista vaikutusta oppimistuloksiin, opiskelijoiden pedagogisiin kokemuksiin sekä opiskelijoiden asenteisiin tietojenkäsittelytieteen opetusta kohtaa.

Tutkimus myös osoitti, että MobileEdu oppimissovellus on käyttökelpoinen työväline ohjelmoinnin opetuksen tueksi rajoittuneen infrastruktuurin ympäristöissä.

MSc Solomon Sunday Oyeleren tietojenkäsittelytieteen alaan kuuluva väitöskirja Design and development of a mobile learning system for computer science education in Nigerian higher education context tarkastetaan Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa.

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Dick Ng’ambi, University of Cape Town, Etelä-Afrikka, ja kustoksena tutkimuspäällikkö Jarkko Suhonen, Itä-Suomen yliopisto.

Solomon Sunday Oyelere on syntynyt vuonna 1978 Yolassa, Nigeriassa ja hänen kotikuntansa on Joensuu. Hän on valmistunut BSc vuonna 2008, Federal University of Technology, Yola, Nigeria ja MSc vuonna 2013, Ilmenau University of Technology, Saksa.

Oyelere on toiminut kaksi vuotta Assistant lecturer, Modibbo Adama University of Technology, Yola Adamawa-Nigeria ja kaksi vuotta Lecturer III, Dorben Polytechnic, Abuja-Nigeria sekä kaksi vuotta tohtorikoulutettavana Itä-Suomen yliopistossa.