Savonlinja aloittaa markkinointiyhteistyön Ykkösmatkojen kanssa

Savonlinja Oy on aloittanut yhteistyön Ykkösmatkojen kanssa. Ykkösmatkat tuottaa koko matkatarjonnan Savonlinjalle, joka myy matkoja omalla markkinointialueellaan.

Yhteistyön ydin on samojen lähtöjen myynti, jolla voidaan paremmin varmistaa matkatuotannon toteutuminen. Matkat voidaan liikennöidä kummankin osapuolen kalustolla.

- Kaikki myymämme matkat ovat meidän omaa tuotantoamme, joka takaa matkojen tasaisen laadun, Ykkösmatkojen toimitusjohtaja Aapo Veijalainen lupaa.

Ykkösmatkat on perheomisteinen kuopiolainen matkanjärjestäjä ja liikennöitsijä. Yhtiön on alun perin perustanut Eläkkeensaajien keskusliitto ja omistus on siirtynyt Veijalaisen perheelle 2013.

Vuosi 2018 on Ykkösmatkojen juhlavuosi, kun yritys täyttää 30 vuotta. Ykkösmatkojen matkatarjonta koostuu kotimaan matkoista, opastetuista kiertomatkoista eri puolille Eurooppaa, kylpylämatkoista Viron ja Puolan kylpylöihin sekä Ykkösgolf -matkoista Euroopan golfkentille.

Markkinointiyhteistyön julkistustilaisuus on Matka2018 -messuilla Ykkösmatkojen osastolla torstaina 18.01.2018 Helsingin Messukeskuksessa.