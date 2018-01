Local Bistro on Suomen 50. paras ravintola – Suomen 50 parasta ravintolaa julkistetaan tänään

50 Parasta Ravintolaa Suomessa -listan ravintoloista 24 on Helsingin ulkopuolella, mikä johtuu fine diningin korvautumisesta bistroajattelulla.

Suomen 50 Parasta Ravintolaa -listaus julkistetaan kuuden vuoden tauon jälkeen. Valinnat ovat tehneet alan ammattilaiset äänestämällä.

Marko Turusen luotsaama Local Bistro on äänestetty sijalle 50.

Local Bistro on toiminut vuodesta 2015.

Näkemyksensä antavat ravintoloitsijat, keittiömestarit, salipuolen johtotehtävissä toimivat, alkoholiala sekä mm. ravintola- ja ruokakirjoittamisen ammattilaiset.

– Rentous on uusi musta. Aikaisempina vuosina fine dining on määrittänyt automaattisesti sijoituksen listan arvostetuimpien ravintoloiden joukkoon. Mutta nyt esimerkiksi kärkiviisikossa on kolme ravintolaa, joita määrittää muut ominaisuudet kuin perinteinen Michelin-taso. Silti ruoan parhaasta mahdollisesta mausta ei tingitä, mutta ruoka ja ravintolan ilmapiiri ovat rentoja, Viisi Tähteä -verkkomedian päätoimittaja Eeropekka Rislakki perustelee.

Suomessa on vähän Michelin-tähtiä: jos ei ole maksavia asiakkaita, ei ole resursseja ylläpitää tähtiin yltävää koneistoa, Rislakki analysoi.

– Brutaali bistro tarkoittaa niukkuuden muuttumista tyylilajiksi. Sisustukset ovat karuja ja rosoisia, kalusteet ovat kierrätettyjä, kynnys astua sisään on matala, palvelu ja tunnelma ovat rentoja, Rislakki luettelee.