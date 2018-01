Savon Sanomat: Heikot jäät pitävät kalatiskit tyhjinä ja nostavat kalan hintaa

Heikot jäät ovat estäneet kalastajien pääsyn järville, ja tämän vuoksi kotimaisen luonnonkalan tarjonta on kaupoissa vähentynyt. Sen myötä myös hinnat ovat nousseet.

Asiasta kertoo Savon Sanomat. Kuopiolaisen Osuuskauppa PeeÄssän kenttäpäällikkö Timo Heiskanen kertoo lehdelle, että järvikalan saatavuus on heikkoa.

– Koko maassa on sama tilanne. Kuka jäille uskaltaa mennä? Vain muikkua on tullut yhdeltä toimittajalta Kuusamosta. Oulujärvellekään Kainuussa ei ole jäälle menemistä, kun siellä on metri lunta, hän selvittää.

– Perämereltä on saatu silakkafileitä. On myös kotimaista kirjolohta ja norjalaista lohta, hän toteaa.

Heiskasen mukaan luonnonkalojen hinta on noussut ja ahven- ja siikafile ovat nyt kilohinnaltaan kärkipäässä.

Keskolta kerrotaan Savon Sanomille, että ongelma alkoi jo ennen joulua. Kalan saatavuus riippuu pakkasista, mutta kalan toimittajat ovat luvanneet, että esimerkiksi muikkua saa helmikuussa.