Saimaannorpan pesintää autetaan taas apukinoksin

Saimaannorpan pesintää autetaan tänäkin talvena apukinoksilla. Kyseessä on jo viides peräkkäinen talvi, kun metsähallitus kinostaa lunta yhdessä vapaaehtoisten ja Maailman luonnonsäätiön WWF:n kanssa.

Saimaa on saanut yhtenäisen jääpeitteen vasta tammikuussa ja osa suurista selkävesistä on jäätynyt vasta viime päivinä. Jää on monin paikoin heikkoa, eikä sen päällä ole lunta norpalle pesätarpeiksi.

– Ilman pesän suojaa kuutit ovat alttiita pedoille ja ihmisen aiheuttamalle häiriölle, ja ne ovat vaarassa kuolla jo imetysaikana. Apukinoksia tekemällä on tarkoitus varmistaa, että jokainen poikanen saisi syntyä kestävän pesän suojaan eikä avoimelle jäälle, kertoo Metsähallituksen suojelubiologi M iina Auttila tiedotteessa.

Saimaannorppia arvioitiin vuonna 2015 olevan noin 320.