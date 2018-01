Tutkija: Säännöllinen 20 minuutin lenkki on parempi kuin satunnainen rääkki

Tutkimukseen osallistuneet kävivät ensimmäisen vuoden aikana neljän kuukauden välein valmennusleirillä, jossa heidän kuntoaan, stressitasoaan ja koettua työkykyä kartoitettiin. Jokainen sai oman kuntotason mukaisen liikuntaohjelman, jota he noudattivat ensimmäisen tutkimusvuoden ajan.

Tulokset olivat selviä: tutkimukseen osallistuneiden kunto luonnollisesti kasvoi, kun he lisäsivät liikunnan määrää, mutta samaan aikaan heidän stressitasonsa laskivat ja koettu työkyky parani.

Vuoden kuluttua liikuntaohjelman päättymisestä eli kahden vuoden kuluttua tutkimuksen alkamisesta osallistujille tehtiin seurantamittaukset ja -kysely. Kettusen mukaan ennakko-odotuksena oli, että ensimmäisen seurantavuoden positiivisissa tuloksissa tulisi takapakkia, kun säännöllistä ohjattua liikuntaa ei enää järjestetty.

Positiiviset tulokset näkyivät kuitenkin edelleen myös seurantamittauksissa ja -kyselyssä.

– Esimerkiksi tutkimuksen alussa eniten stressiä kokeneen ryhmän stressitaso oli kahden vuoden päästä yhä alempi kuin tutkimuksen alkaessa, Kettunen kertoo.

Ydin positiivisessa vaikutuksessa oli Kettusen mukaan liikunnan säännöllisyys: kun aiemmin vähän tai satunnaisesti liikkuneet alkoivat harrastaa liikuntaa noin kolmesti viikossa, kehitystä tapahtui.

Hän muistuttaa, että liikunnan terveysvaikutuksissa keskeistä on juuri se, että liikunta on säännöllistä. Hyödyllisempää on käydä usein vaikkapa parinkymmenen minuutin lenkillä kuin puristaa itsestään satunnaisesti kaikki irti raskaaseen liikuntasuoritukseen.

– Liikunnan vaikutusta ei voi varastoida, vaan meidän täytyy säännöllisesti ylläpitää sitä, Kettunen toteaa.

Työkyvyn kannalta liikunnalla ja fyysisellä kunnolla on Kettusen mukaan äärimmäisen suuri vaikutus, vaikka työkyky toki on monen asian tumma.

– Yksittäisenä tekijänä fyysisellä kunnolla on suuri merkitys sekä fyysisen että istumatyön tekijälle, Kettunen sanoo.