Liikennevirasto varoittaa autoilijoita - hankalin tilanne pääkaupunkiseudulla

Eilisestä jatkunut lumisade on vaikeuttanut ajokeliä isossa osassa Suomea. Auton renkaat kiillottavat tiet paikoitellen nopeasti. Liikennevirasto varoittaa, että ajokeli on paikoin erittäin huono. Hankalin tilanne on pääkaupunkiseudulla, jossa on ollut monia kolareita liukkaan kelin vuoksi.