– Ei toimi kännykällä eikä applikaatiolla. On tässä vielä kolmaskin vaihtoehto, jota kokeilla. Olen ollut yhteydessä Fortumiin asiasta. Täytyy soittaa uudelleen.

Ikonen lataa autoaan kerrostalokodin pihassa yön yli. Latauksesta aiheutuvan sähkölaskun maksaminen on neuvottelun alla. Oman sähköauton latauspisteen rakentaminen maksaisi Ikosen mukaan taloyhtiölle 200 euroa.

– Aloitan kesällä omakotitalon rakentamisen. Sinne teen pihaan oman latauspisteen ja katolle rakennan Teslan aurinkopaneelit. Sitten ajan itse tuotetulla ilmaisella energialla, kertoo Subway-yrittäjä.

Tesla Model S 100D neliveto on valkoinen kuin lumi ja äänetön. Esimerkiksi työreissu Tampereelle onnistuu rauhallisella ajotyylillä yhdellä latauksella.

Hintaa autolle kertyy Teslan nettisivujen mukaan noin 140 000 euroa.

– Sähköautossa minua kiinnostaa ekologisuus, joka on ykkösjuttu. Toisiksi tärkein on järjestön suorituskyky. Tykkään autoista, joten toisiksi tärkein on suorituskyky. Teknologia on kolmas syy hankkia Tesla. Auto on kiinni verkossa ja päivittyy jatkuvasti, eikä näin ollen vanhene niin nopeasti.

Ikosen Tesla on valmistettu Kaliforniassa. Mies tilasi auton syyskuussa ja haki sen Vantaan Vetokujalta kaksi viikkoa sitten. Joensuussa on tiettävästi myös kaksi muuta Teslaa. Ikosen valkoisen lisäksi yksi punainen ja yksi harmaa.

Ikosen Tesla kiihtyy kesäkelissä nollasta sataan kilometriin tunnissa neljässä sekunnissa. Talvella liukkaissa olosuhteissa moinen ei onnistu eikä ole turvallista nelivedollakaan.

– Auton toimintasäde on noin 500 kilometriä, joten esimerkiksi työreissu Tampereelle onnistuu rauhallisella ajotyylillä yhdellä latauksella.

Toki esimerkiksi talviolosuhteet rajoittavat tehoa ja vaikuttavat kulutukseen aivan kuten polttomoottoriautoissa.