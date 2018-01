Suomi voidaan tuntea tulevaisuudessa myös viskimaana, sanoo Kyrö Distilleryn Mikko Koskinen

Isokyröläinen ruistislaamo Kyrö Distillery Company tunnetaan erityisesti palkitusta Napue-ginistään. Vuonna 2012 perustetun tislaamo on viidessä vuodessa lähes satakertaistanut tuotantomääränsä, ja nyt vientiä on jo 28 maahan.

Yrityksen markkinoinnista ja brändistä vastaava Mikko Koskinen on kasvutahtiin tyytyväinen.

– Kyröstä voi hyvinkin kasvaa merkittävä kuluttajabrändi, joita Suomessa pitäisi olla enemmän. Maabrändimme nojaa julkisen sektorin saavutuksiin, meidät tunnetaan koulutuksen huippumaana. Voisimme laajentaa Suomen tunnettavuutta kuluttajatuotteiden kautta.

Jo tislaamoa perustettaessa sen tavoitteeksi asetettiin olla maailman tunnetuin ruisviskitislaamo vuonna 2022, ja Koskisen mukaan tavoite on realistinen. Hänen visioissaan viskillä on merkittävä rooli koko maalle.

– Suomi voidaan tuntea tulevaisuudessa myös viskimaana, ruisviskialueena, jos mahdollisimman moni tislaamo tekee tuotteensa rukiista. Se on aika rikas ja hyvä tulevaisuus.

Hän nostaa esimerkiksi Skotlannin, jonka viskiteollisuuden osuus on yli viidenneksen koko Ison-Britannian ruoka- ja juomaviennistä. Arvoltaan miljardien eurojen bisnes tuo alueelle myös runsaasti turisteja joka vuosi.

– Suomessakin yhdessä on suurempi mahdollisuus menestyä. Ja jossakin vaiheessa voi olla mahdollista hakea suomalaiselle ruisviskille vaikkapa EU:n alkuperäissuojaa.

Helsingissä asuva, 35-vuotias Koskinen on koulutukseltaan konetekniikan diplomi-insinööri. Markkinointimies hänestä tuli vähän sattumalta, kun Kyrö Distillery Companyyn ei löydetty sopivaa tekijää tehtävään.

– Olin jo alussa sitä mieltä, että brändiin on panostettava paljon ja työ on aloitettava varhaisessa vaiheessa, mutta en kokenut, että minulla on siihen parasta osaamista.

Koskinen on opiskellut myös teollista muotoilua ja tehnyt standup-komiikkaa, mistä on nyt yrityksen tarinankertojankin hyötyä.

– Alkuun pääsin intuitiolla. Matkan aikana olen opiskellut paljon, ja nyt alkaa tuntua, että olen siinä ammatillisestikin kohtuullisen hyvä.

Välillä Koskinen kuitenkin pelkää, että hän vain luulee osaavansa hommansa.

– Kun ei ole alalle koulutusta eikä aiemmista työpaikoista ketään malliksi, ei ole mittatikkua. Ei ole mitään, mihin verrata, miten hyvä olen.