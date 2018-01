"Epäinhimillistä" - Mäkisalo-Ropponen: Muistisairaita lukitaan yöksi kotiinsa

- Eri puolilta Suomea on jo pidemmän aikaa kuulunut samanlaisia hätähuutoja sekä omaisilta että ammattilaisilta. Henkilöstön vähäisyyden ja liian suuren työmäärän vuoksi ei inhimillistä eikä kuntouttavaa hoitoa voida toteuttaa.

- Kotihoidossa on asiakkaita, joiden oikea asumispaikka ei ole enää oma koti vaan yhteisökoti. Ympärivuorokautisen tehostetun palveluasumisen paikkoja on monin paikoin vähennetty ja ihmisiä pidetään kotona liian kauan. Tämä on johtanut jopa siihen, että kotihoidossa tai palvelutaloissa, joissa ei ole ympärivuorokautista hoitoa, muistisairaita lukitaan yöksi omaan kotiinsa. Tämä on epäinhimillistä ja se voi aiheuttaa myös vakavia vaaratilanteita, Mäkisalo-Ropponen (kuvassa) jatkaa.

Jos ihmisen lukitsemista omaan kotiinsa joudutaan pohtimaan, tilanne on Mäkisalo-Ropposen mukaan todennäköisesti sellainen, ettei oma koti ole enää oikea asumispaikka henkilölle.