Pisteliästä sanailua Nato-kannoista – muut presidenttiehdokkaat kävivät haastamaan Niinistöä

Lämpö nousi jo selvästi MTV:n sunnuntain vaalitentissä. Kysymys sotilasliitto Naton jäsenyydestä innoitti presidenttiehdokkaita kipakkaan väittelyyn Helsingissä Kallion kirkossa. RKP:n ehdokas Nils Torvalds pääsi Nato-osuuden aluksi urku auki moittimaan kilpakumppaneitaan ja Suomen valtiojohtoa nukkumisesta Nato-kysymyksessä.

– Jos vielä käy sillä tavalla, että Ruotsi tekee tämän päätöksen ja nämä muut seitsemän sitten vain änkyttävät, että eivät pysy edes omassa hallitusohjelmassa mitä Natoon tulee, niin ei siinä ole naurun paikka, Torvalds äimisteli.

Vihreiden Pekka Haavisto sanoi olevansa huolissaan Torvaldsin Nato-kannatuksen luonteesta ja siitä, että Torvalds vähättelisi Euroopan unionin puolustusyhteistyön kehittämistä.

– Minusta Nato ei ole meidän vihollisemme. Mutta se että nyt liittyisimme Natoon – kannattaa olla kuitenkin järki kädessä – lisäisi varustautumista Suomen ja Venäjän rajalla, emmekä halua olla tässä kilpavarustelussa mukana, Haavisto sanoi.

"Paavo ja Matti harrastavat tässä sellaista jousiammuntaa"

SDP:n presidenttiehdokas Tuula Haatainen pääsi kysyttäessä ruotimaan Ruotsin demareiden Nato-tuuminkeja.

– Kyllä meillä sosiaalidemokraateilla on monenlaisia ajatuksia kaikesta, mutta siellä on selkeä linja sosialidemokraateilla, että Nato-jäsenyyttä ei haeta ja he ovat hallituspuolue tällä hetkellä ja se on lähtökohta Ruotsin sosiaalidemokraateilla, Haatainen sanoi.

Valitsijayhdistyksen ehdokas Sauli Niinistö puolestaan toisti aiemman kantansa avoimesta Nato-mahdollisuudesta.

– Tässä tilanteessa minä en olisi lähdössä Natoon ja jos olosuhteet säilyvät tällaisina, ei ole syytä, Niinistö sanoi.

Keskustan Matti Vanhanen ja valitsijayhdistyksen ehdokas Paavo Väyrynen moittivat Niinistöä epätäsmällisistä Nato-lausunnoista. Niinistö sivalsi takaisin kritisoimalla kaksikkoa sanomisten vääntelystä.

– Paavo ja Matti harrastavat tässä sellaista jousiammuntaa, jossa maali liikutetaan vähän oikeaan paikkaan, jotta osuu.

Valtaoikeuksia ja vastuuta

Sunnuntai-illan tentissä muut ehdokkaat haastoivat istuvaa presidenttiä Niinistöä hieman aiempaa enemmän. Keskustelunaiheet tosin pysyivät vanhoilla tutuilla raiteilla. Naton ja Venäjän ohella puhuttiin EU:sta. EU:n tulevaisuuden suuntaan liittyen saattoi sunnuntaina tulla merkittäväkin läikähdys, kun Saksan sosiaalidemokraatit päättivät ylimääräisessä puoluekokouksessaan Bonnissa lähteä mukaan virallisiin hallitusneuvotteluihin kristillisdemokraattien kanssa.

Vasemmistoliiton Merja Kyllösen mielestä Suomen kannattaa ajaa enemmän ihmisten Eurooppaa.

– Pois sosiaalisesta polkumyynnistä. Konkreettisia ratkaisuja nuorisotyöttömyyteen, eriarvoistumiseen, sen lisäksi tähän epäterveeseen verokilpailuun ja veroparatiisipolitiikkaan, jotka pitäisivät huolen siitä, että ihmiset voivat oikeasti sitoutua meidän, ihmisten, Eurooppaan, europarlamentaarikko Kyllönen sanoi.

Tentissä sivuttiin lyhyesti arvojohtamista ja presidentin valtaoikeuksia. Niinistö korosti, että vastuuseen on tartuttava.

– Minulla on sellainen luonne, jos näen, että joku asia lilluu, johon olisi tartuttava, minä tartun, Niinistö sanoi.