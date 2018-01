Huumeissa ajanut Jari Sillanpää sai lähes 24 000 euron sakot – vie lähes kymmenesosan vuosituloista

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi maanantaina viihdetaiteilija Jari Sillanpään 50 päiväsakkoon rattijuopumuksesta, huumausaineen käyttörikoksesta ja kahdesta liikennerikkomuksesta. Sillanpään tuloilla sakkosumma on lähes 24 000 euroa.

Oikeus totesi, että Sillanpää käytti metamfetamiinia ja ajoi huumeen vaikutuksen alaisena Helsingin keskustassa viime syyskuussa. Lisäksi hänen hallussaan oli 0,3 grammaa metamfetamiinia.

Rikosnimikkeenä rattijuopumus kattaa myös huumausaineiden vaikutuksen alaisena ajamisen.

Lisäksi Sillanpää on tuomion mukaan pitänyt matkapuhelinta kädessään ajon aikana sekä ylittänyt keltaisen sulkuviivan autolla Helsingin Annankadulla tahallaan tai ainakin huolimattomuudesta. Tämän perusteella hänet tuomittiin kahdesta liikennerikkomuksesta.

Sillanpää myönsi syyllistyneensä kaikkiin rikoksiin.

Kotoa löytyi nesteytyspusseja

Sillanpään kolmeen asuntoon Helsingissä ja Vihdissä tehtiin rikosepäilyjen vuoksi viime syksynä kotietsintä, kertoi Ilta-Sanomat aiemmin. Sillanpään asunnosta löytyi jäämiä valkoisesta jauheesta tietokonehuoneen pöydällä ja kaapista nesteytykseen soveltuvia nestepusseja. Esitutkinnassa todistajana kuultu rikostutkija kertoi lehden mukaan, että Sillanpää kertoi käyttävänsä nesteytystä palautumiseen useamman päivän biletyksen ja metamfetamiinin käytön jälkeen. Rikostutkijan mukaan laulaja myös paljasti käyttäneensä ainetta jo pitkään. Esitutkinnassa Sillanpää ei kuitenkaan enää vastannut kysymykseen vuosien käytöstä.

Suomi 100 -esiintyminen peruttiin

Tapauksen tultua julkisuuteen Sillanpää pyysi Facebookissa itse anteeksi.

– Lehdissä on kirjoitettu, että minun epäillään syyllistyneen huumausaineen vaikutuksen alaisena ajamiseen. Tämä pitää paikkansa, vaikka kyseessä olikin hyvin vähäinen määrä, hän kirjoitti Facebook-sivuilleen tuolloin.

– Tiedostan elämän rajallisuuden, ja intohimoisena ihmisenä hakeudun helposti uusien kokemusten pariin. Kunpa olisikin voimaa ja ymmärrystä tehdä elämässä aina vain oikeita valintoja.

Sillanpään huumeasioiden tultua julki Puolustusvoimat kertoi lokakuussa purkaneensa Sillanpään esiintymissopimuksen Suomi 100 -konserteissa. Puolustusvoimat kertoi, että sillä on nollatoleranssi huumausaineiden käyttöä kohtaan.

Sillanpää nousi julkisuuteen vuonna 1995, kun hänet valittiin tangokuninkaaksi. Hänen vuonna 1996 julkaistu esikoislevynsä Jari Sillanpää on edelleen Suomen myydyin äänite, jota on myyty huikeat 272 940 kappaletta. Sillanpää on edustanut Suomea myös Euroviisuissa 2004 kappaleella Takes 2 To Tango. Julkaistuja albumeja on kertynyt toistakymmentä.

Siltsunakin tunnettu laulaja on 2010-luvulla tullut tutuksi myös Vain elämää -tv-sarjan ensimmäiseltä tuotantokaudelta vuonna 2012. Hän oli mukana myös uusimmalla tuotantokaudella viime syksynä.

Tunnettuihin hitteihin lukeutuvat muun muassa Satulinna, Kaduilla tuulee, Valkeaa unelmaa, Sinä ansaitset kultaa ja Vain elämää -cover Liekeissä.

Sillanpää tienasi vuonna 2016 yhteensä noin 285 300 euroa. Jos tulot ovat pysyneet suurin piirtein ennallaan, sakoista tulee maksettavaa noin yksi kahdestoistaosa Sillanpään tuloista.