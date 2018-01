Päätoimittaja Koivumaa: Perustelemattomia kannatuskirjoituksia tai haukkuja ei julkaista

Presidentinvaaleja koskeva uutisointi on herättänyt viime viikkoina vilkasta ja jopa fanaattistakin keskustelua myös Karjalaisen verkkosivuilla ja Facebookissa.

Osa Karjalaisen uutisia kommentoineista on voinut hämmästellä, miksi heidän kommenttinsa on poistettu keskusteluista. Joillekin on jouduttu asettamaan jopa tekninen este kommentoimiseen.

Karjalaisen päätoimittaja Pasi Koivumaa kertoo keskiviikkona julkaistavassa kolumnissaan, kuinka Karjalainen noudattaa lehden verkkosivujen keskusteluosioissa aivan samankaltaisia julkaisuperiaatteita kuin painetun lehden yleisönosastollakin.

- Kannamme meille määrättyä julkaisijan vastuuta. Se, että verkkouutistemme keskustelualustana on Facebook, ei muuta näitä periaatteitamme, Koivumaa sanoo.

Karjalaisen verkkosivuille voi kirjoittaa vain omalla nimellään, eikä sivuilla sallita lakien tai hyvien tapojen vastaista kirjoittelua.

- Solvaavat, alatyyliset sekä kaikki sopivaisuuden rajaa koettelevat ilmaukset johtavat epäröimättä koko kommentin poistamiseen ja jatkuessaan kyseisen kirjoittajan sulkemiseen pois näiltä sivuiltamme, Koivumaa sanoo.

Päätoimittajan mukaan Karjalainen vaalii mielipidepalstoillaan moniarvoisuutta.

- Nyt viimeisellä vaaliviikolla julkaisemme verkkokommenteissa myös kaikkien ehdokkaiden kannatuskirjoituksia - kunhan niissä on jokin yhteys kommentoitavaan uutiseen sekä aito, perusteltu mielipide eikä pelkästään uskollisuudenvakuutus yhden ehdokkaan puolesta tai perustelematon haukku toiselle.