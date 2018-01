Arvio: Muutamaan pysyvään katoamiseen liittyy henkirikos vuosittain

Tutkinnasta vastaa keskusrikospoliisi, joka tekee yhteistä tutkintaa Itä-Suomen poliisilaitoksen kanssa.

Ilomantsilainen Pesonen katosi Joensuun keskustassa elokuun 18. ja 19. välisenä yönä vuonna 2005. Pesonen oli kadotessaan 27-vuotias.

On arvioitu, että yli kymmenen vuotta kadoksissa olleista noin neljännes olisi joutunut henkirikoksen uhriksi, Itä-Suomen yliopiston rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen kertoo.

– Pysyvästi kadonneeksi jää kaikista kadonneista noin kolme prosenttia, mikä tarkoittaa noin kymmentä henkilöä vuodessa. Näin arvioituna voisi varovaisesi ajatella, että muutamaan pysyvään katoamiseen vuosittain liittyy henkirikos.

Miten vaikeaa on todistaa henkirikos aukottomasti, jos ruumis löytyy vuosien päästä?

– Ajan kuluminen vaikeuttaa näytön hankkimista. Tämä koskee sekä uhrin että tietysti erityisesti tekopaikalla tehtävää tutkintaa. Myös henkilöiden muisti on ongelmana. On vaikea erottaa toisistaan tekoajan havainnot myöhemmin syntyneistä mielikuvista.

– Mahdollisia todistajia on vuosien jälkeen vaikea tavoittaa, ja osa on voinut poistua tästä ajasta lopullisesti. Näyttö on siten yleensä sekä laajuudeltaan että laadultaan heikompaa verrattuna tapauksiin, jotka on saatu tutkittua heti rikosteon jälkeen, Tolvanen jatkaa.

