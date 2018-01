Vääntö Janitskinin luovutuksesta Andorrasta jatkuu – syyttäjä valitti hylkäyksestä

Andorrassa syyttäjä on valittanut oikeuden päätöksestä hylätä Suomen luovutuspyyntö MV-julkaisun perustajasta Ilja Janitskinista.

Hallitusneuvos Juhani Korhonen oikeusministeriöstä vahvistaa STT:lle, että ministeriötä edustava andorralainen syyttäjä on jättänyt valituksen. Myös Janitskin itse kertoo asiasta Facebookissa.

Vielä ei ole tiedossa, milloin syyttäjän valituksesta annetaan ratkaisu.

– Andorrassa on varmasti meidän hovioikeuttamme vastaava muutoksenhakuaste, joka sitten käsittelee valituksen omalla aikataulullaan. Aikataulusta meillä ei ole tietoa, Korhonen kertoo.

Ministeriö: Hylkäys johtui vääränkielisistä lakiviittauksista

Janitskin vangittiin Suomessa poissaolevana ensi kertaa jo syksyllä 2016 epäiltynä muun muassa törkeästä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Kaikkiaan häntä epäillään noin 50 rikoksesta. Epäilyt liittyvät MV-julkaisuun.

Janitskin otettiin kiinni Andorran lilliputtivaltiossa Suomen poliisin pyynnöstä. Hän on vastustanut luovuttamista ja vedonnut leikkaushoitoa vaativaan sairauteen.

Korhosen mukaan luovutuspyyntöä ei alun perin hylätty Janitskinin terveydentilan vaan pyynnössä olleen muotovirheen takia. Hän kertoo, että virhe on nyt korjattu.

– Muotovirhe oli se, että emme olleet ohjeistaneet luovutuspyynnön lakiviittauksia espanjan, ranskan tai katalaanin kielellä, vaan englanniksi, mikä on vakiintunut kansainvälinen käytäntö. Nyt ne on käännätetty espanjaksi, joten asia on kunnossa.

Korhosen mukaan oikeusministeriö odottaa, että Andorra tekee asiassa päätöksen, joka on kansainvälisten oikeudellisten velvoitteiden mukainen.

– Emme voi muuta odottaa. Pyynnössämme ei ole mitään vikaa.