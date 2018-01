Lindström ymmärtää SAK:n kentän raivon: "Hallitus on ottanut kuskin paikan työmarkkinajärjestöiltä"

Työministeri Jari Lindström (sin.) ei yllättynyt lainkaan, että esimerkiksi Auto- ja kuljetusalan AKT järjestää työnseisauksen SAK:n mielenilmauspäivänä 2. helmikuuta. SAK:n kentän raivo työttömyysturvan aktiivimallia kohtaan ei yllättänyt työministeriä.

– Ymmärrän, että tämä on reaktio siihen, mitä hallitus on päättänyt tehdä. Heillä on oikeus tähän ja näin he ovat päättäneet toimia. Toki olisin toivonut, että heillä olisi ollut malttia katsoa, mikä aktiivimalli käytännössä on, koska me mietimme siihen parhaillaan täydentäviä toimenpiteitä, Lindström sanoo STT:lle.

Lindström huomauttaa, että asia on ollut kolmikantaisessa valmistelussa, joten työmarkkinajärjestöille on annettu tilaisuus vaikuttaa aktiivimallin sisältöön. Hän sanoo tämän hallituksen kuitenkin toimivan järjestöjen kanssa eri tavalla kuin aiemmat hallitukset.

– Tämä hallitus on päättänyt, että me joka tapauksessa päätämme, mitä viedään eteenpäin ja minkä sisältöisenä. Aiemmin ei ole tavattu viedä asiaa eteenpäin, jos kolmikantainen työryhmä ei ole saanut yksimielistä päätöstä aikaiseksi, mutta tämä hallitus on ottanut niin sanotusti kuskin paikan tässä. Tämä on isoin ero ja olisiko tämä myös syy siihen, että tämä on koettu epäluottamuslauseeksi kolmikantaiselle valmistelulle.

Lindströmin mukaan hallitus on kuitenkin hyvissä ajoin kertonut järjestöille, mitä asioita sen on tarkoitus viedä eteenpäin.

– Ihan varmasti olemme kuunnelleet työmarkkinajärjestöjä, mutta ainahan näissä on parantamisen varaa. Nämä kaikki toimet on alusta asti kerrottu järjestöille, ei tässä pitänyt olla mitään yllättävää.

Lindström ei lupaa, että hallitus ottaisi huomioon SAK:n esittämän vaihtoehdon aktiivimallille. Hänen mukaansa mitään ei peruta, vaan nyt tehdään töitä sen eteen, että työllistämispalveluita on riittävästi, kuten eduskunta on edellyttänyt.

– Kyllä me nyt katsomme tätä niillä raameilla, joihin laki antaa mahdollisuuden eli lähinnä sitä, minkälaiset soveltamisohjeet lähtee maksajille. Toinen asia on katsoa, mitä toimia lasketaan aktiivisiksi toimiksi.