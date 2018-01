Kadonneen Jari Pesosen taposta epäillään kahta miestä - molemmat ovat vangittuna

Joensuussa yli 12 vuotta sitten kadonneen ilomantsilaisen Jari Pesosen taposta epäiltynä on yhä vangittuna kaksi miestä.

Ilomantsilaisen 40-vuotiaan miehen vangitsemista käsitellään Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa uudelleen huomenna torstaina. Hänet vangittiin kaksi viikkoa sitten torstaina, toinen yhä vangittuna oleva mies päivää myöhemmin. Vangittu voi pyytää asian uudelleen käsittelyä kahden viikon välein.

Käräjäoikeus päätti kaksi viikkoa sitten torstaina myös yhden naisen vangitsemisesta tapaukseen liittyen. Nainen vapautettiin kuitenkin pian vangitsemisen jälkeen. Poliisi vaati myös neljännen tapauksesta pidätetyn henkilön vangitsemista, mutta käräjäoikeus hylkäsi miehen vangitsemisvaatimuksen.

Keskusrikospoliisin rikoskomisario Jarkko Timonen kertoo, että tapauksen tutkintaa on jatkettu aktiivisesti tällä viikolla. Myös poliisin vihjepuhelimeen on tullut Timosen mukaan viime aikoina joitakin uusia yhteydenottoja, jotka on kirjattu ylös.