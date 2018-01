Valepoliisit riesana Itä-Suomessa myös torstaina – uhreina iäkkäät ihmiset

Valepoliisit ovat jatkaneet röyhkeää toimintaansa myös torstaina Itä-Suomessa. Iäkkäisiin ihmisiin on otettu yhteyttä ja kalasteltu pankkitietoja.

Tuorein ilmoitus tuli torstaina Nilsiältä.

Aiemmin tällä viikolla Itä-Suomen poliisille on tehty ilmoitukset kolmesta vastaavasta tapauksesta. Asianomistajat, joille pankkitietojen urkintasoittoja on tullut, asuvat Leppävirralla, Kuopiossa ja Savonlinnassa.

Aiemmin tällä viikolla Itä-Suomessa tutkintaan tulleissa tapauksissa soittaja on esiintynyt poliisina ja kahdessa tapauksessa kertonut, että poliisilla on tutkinnassa tapaus, jossa on onnistuttu tai yritetty siirtää asianomaisen pankkitililtä rahaa muulle tilille.

Valepoliisi on kertonut tarvitsevansa kohdehenkilön pankkitunnuksia, jotta voisi tehdä tämän tilille suojamuurin. Yhdessä tapauksessa soittaja oli niin ikään poliisina esiintyen tiedustellut kohdehenkilön tilipankkia ja kertonut tulevansa myöhemmin illalla henkilökohtaisesti käymään ja selvittämään asiaa.

Poliisi toistaa edelleen, ettei tietoja saa antaa.

– Poliisi ei tiedustele ihmisten pankkiyhteyksiä tai tilinumeroita puhelimitse, Itä-Suomen poliisi muistuttaa.

Jos soittaja esiintyy poliisina ja pyytää kyseisiä tietoja, tulee soittajalta tiedustella soittajan nimeä, puhelinnumeroa ja poliisilaitoksen tietoja.

– Tämän jälkeen on ilmoitettava, että tiedot tarkastetaan ja soittajaan otetaan yhteyttä kyseisen poliisilaitoksen vaihteen kautta pyynnön oikeellisuuden toteamiseksi, poliisi ohjeistaa.

Poliisi vetoaa edelleen myös iäkkäiden omaisiin ja muihin tahoihin, jotka ovat ikäihmisten kanssa tekemisissä, että ilmiöstä keskusteltaisiin. Heitä olisi muistutettava siitä, että pankkikortteja tai niihin käyttöön liittyviä tietoja ei saa luovuttaa kenellekään, vaikka pyytäjä sanoisikin olevansa poliisi.

Itä-Suomen poliisi tutkii huijausyrityksiä virkavallan anastuksina ja mahdollisesti petoksen yrityksinä.

Aiempi uutinen aiheesta:

Itä-Suomen poliisi varoittaa valepoliiseista – "Tietoja ei pidä antaa"