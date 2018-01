Me Itse ry järjestää Joensuussa kehitysvammaisten kohtelua käsittelevän seminaarin

Me Itse ry järjestää Joensuussa Kohti täyttä elämää -seminaarin tiistaina 30. tammikuuta Sokos Hotel Kimmelissä.

Maksuttoman seminaarin aiheena on kehitysvammaisten kohtelu työmarkkinoilla, asumispalveluissa ja ihmissuhteissa.

Seminaari antaa äänen Me Itsen kokemusasiantuntijoille, joilla on monia tuentarpeita. Lisäksi paikalla ovat vammaisalan asiantuntijat Kehitysvammaisten Tukiliitosta ja Kehitysvammaisten Palvelusäätiöstä.

Päivään osallistuu kehitysvammaisia ihmisiä avustajineen eri puolilta Pohjois-Karjalaa ja lähimaakunnista.

Tilaisuuden järjestäjä Me Itse ry on on kehitysvammaisten ihmisten perustama valtakunnallinen kansalaisjärjestö.

Tarkempi ohjelma on saatavissa osoitteesta:

https://storage.googleapis.com/tukiliitto-production/2017/12/jaettava-ohjelma-2018-kohti-taytta-elamaa.pdf