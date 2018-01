"Saanko luvan?" palaa treffikulttuuriin, ennustaa asiantuntija

Tipattoman tammikuun rinnalle on tullut uusi trendi: tinderitön tammikuu. Väestöliitossa ilmiötä kutsutaan deittiuupumukseksi.

– Kun treffit alkavat tuntua työhaastatteluilta ja toiveista huolimatta aina pettyy, on ihan luonnollista tympääntyä, sanoo Väestöliiton Parisuhdekeskuksen johtaja Heli Vaaranen.

Vaarasen mielestä Tinderiä on kiittäminen siitä, että se poisti parinhakuun liittyneen häpeän. Kun ennen kumppania etsittiin sanomalehden Sekalaista-palstalla nimimerkillä, Tinderissä se tehdään omalla nimellä ja naamalla.

Digideitit ovat monille pelastus mutta eivät kaikille. Koska Tinder perustuu ulkonäköön ja kirjoittaen käytävään keskusteluun, se suosii paitsi hyvännäköisiä myös taitavia kirjoittajia.

Vaaranen huomauttaa, että kumppanin sopivuutta ei yleensä määritä se, osaako tämä yhdyssanat tai onnistuuko tämä valokuvissa.

Vuorovaikutustaitojen on toki joka tapauksessa oltava hallussa. Vaaranen ennustaakin seuraavaksi deittimaailman trendiksi luvan pyytämistä lähestymiselle.

Seksuaalista häirintää vastustavan Me too -kampanjan kritisoijat väittivät, että jos flirtti tulkitaan herkästi häirinnäksi, harva uskaltaa tehdä aloitetta. Vaarasen mukaan on aivan normaalia kysyä toiselta, saako tälle sanoa kauniin ajatuksen tai kehun.

– Sitten on syytä lukea toisen reaktioita. Jos hän sanoo ei, se tarkoittaa ei.

Molempi parempi

Joidenkin tammikuisista tauoista huolimatta deittisovellukset ovat osa monien arkea. Sinkkutapahtumia järjestävän Deittisirkuksen yrittäjä Anna Uusiheimala on silti huomannut, että monet haluavat mieluummin tavata heti naamatusten.

– Livekokemus on kokonaisvaltaisempi, sillä siinä ihmisen koko olemus aina ryhdistä ja tuoksusta alkaen on heti läsnä. Tinder-kuvat voivat luoda vääriä mielikuvia sekä hyvään että huonoon suuntaan.

Digi- ja livetreffit eivät toki sulje toisiaan pois.

– Jotkut tulevat Love Bileisiin niin, että heillä on Tinder-treffit sovittuina. Jos juttu ei luista, paikalla on muitakin vaihtoehtoja, Uusiheimala sanoo.

Myös Tampereella seurakuntien sinkkutoiminnasta vastaava diakoni Sari Peltonen on vuosikymmenen aikana havainnut, että ihmiset puhuvat treffeillä käymisestä ja parisuhteen kaipuusta entistä avoimemmin. Siksi hän pitää hyvänä myös sitä suuntausta, että seuraa kaipaaville sinkuille järjestetään tapahtumia ja tilaisuuksia tavata uusia ihmisiä.

Tampereella järjestetään kokoontumisia esimerkiksi koiraihmisille ja seniorisinkuille.

– Kaikki eivät löydä ikuista rakkautta parikymppisenä. Syitä elää yksin on monenlaisia, eikä se tarkoita, että ihminen olisi jotenkin epäonnistunut. Eivät kaikki edes etsi parisuhdetta.