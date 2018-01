Sari Essayah: Aktiivimallista seuraa Bermudan kolmio, josta ei löydä tietä ulos

Kansanedustaja Sari Essayah otti kantaa työttömyysturvan aktiivimalliin Kristillisdemokraattien Pohjois-Karjalan piirihallituksessa. Essayahin mukaan Työttömyysturvan aktiivimalli voi jopa heikentää pitkäaikaistyöttömän mahdollisuuksia työllistyä, sillä se ajaa ihmisiä toimeentulotuelle.

- Toimeentulotuki, asumistuki ja ehkäisevä toimeentulotuki muodostavat sellaisen ”Bermudan kolmion”, että sieltä ei ihminen löydä tietään ulos, Essayah toteaa Kristillisdemokraattien tiedotteessa.

Essayah ehdottaa ratkaisuksi sosiaaliturvan kokonaisuudistusta perusturvan mallin mukaan.

- Kristillisdemokraatit eivät kannata hallituksen aktiivimallia, mutta tahtovat aktivoida työttömiä purkamalla työttömyysturvan rakenteellisia ongelmia ja tekemällä työnteosta kannattavaa.

– Rankaisemisen sijaan kaikkea työn vastaanottamista on helpotettava niin, ettei työttömyysturvaa menetä tai sen saamista joudu odottamaan kohtuuttoman kauan. Paras on, jos järjestelmä on jo lähtökohtaisesti sellainen, että työnteko ja sosiaaliturva yhdistyvät sujuvasti, Essayah sanoo.