Seppo Räty roimii liiton toimintaa uudessa blogissaan - Keihäslegenda liittyi myös Facebookin

Kaikkien aikojen suomalainen keihäsmies Seppo Räty on liittynyt Facebookin.

Toisin kuin jokin aika sitten Twitterissä ihmetystä herättänyt sometili, on Facebook-tili aito, ei parodiaa.

Räty on äitynyt myös bloggaamaan. Räty ottaa heti kantaa muun muassa valmentamiseen.

- Tällä hetkellä olen Tanhuvaaran urheiluopistolla valmentamassa ensi kesän Malagan MM-kisoihin valmistautuvia aikuisurheilijoita. Heittolajien ryhmässä on mukana yli 30:tä urheilijaa, ikähaitari on 35 vuodesta 90 vuoteen. Yli puolella mukana olijoista on tavoitteena mitali MM-kisoista ja sen tavoitteen täyttymisessä yritän auttaa heitä, Rädyn blogissa kirjoitetaan.

Mukana leirillä on myös Montrealin olympialaisten hopeamitalisti Hannu Siitonen. EM-kultaa Siitonen voitti Roomassa 1974.

- Moni on ihmetellyt, miksi valmennamme aikuisurheilijoita? Minulta on kysytty, miksi en ole mukana nuorten valmennuksessa. Vastaus on yksinkertainen: kun ei ole kysytty.

- Toki olen sitä mieltä, että minulla ja Hannulla voisi olla paljonkin annettavaa huipulle pyrkiville urheilijoille, mutta eihän sitä voi kyynärpäitä käyttäen pyrkiä mukaan leireille. Kyllä sen tahdon pitäisi löytyä liiton puolelta.

- Vaan eipä meidän "vanhojen partojen" menestysreseptistä tunnuta olevan kovin kiinnostuneita. Ei vaikka me tunnemme tien, joka johtaa menestykseen. Joten nyt mennään eteenpäin näin, Rädyn blogissa sanotaan.

Seppo Rädyn Facebook-sivu ja blogipäivitys löytyvät täältä.