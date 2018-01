Nuorisokodin ohjaaja X: "Osa soittelee kännissä, uhkailee ja haukkuu."

Annoin puhelimen lapselle, mutta huomasin hänen ilmeestään nopeasti, että kaikki ei ole kunnossa.

Soittaja oli alkanut neuvoa lasta aggressiivisesti: ”Pakkaa reppusi ja lähde juoksemaan ulos nuorisokodista.” Puhelin oli pakko ottaa takaisin ja alkaa rauhoitella lasta.

Soittaja kuuluu ihmisryhmään, joka tulee tällä alalla harmillisen tutuksi. Heistä voidaan käyttää nimitystä ”systeemin vastustajat”.

He uskovat, että muu yhteiskunta haluaa heille aina pahaa. Tuntuu, että meillä on aina yksi lapsi, jonka vanhemmilla tai lähipiirillä on tällainen asenne.



Tavallaan se on ymmärrettävää. Kun oma lapsi otetaan huostaan, vanhemmat ovat usein pettyneitä, katkeria tai turhautuneita.

Päätösvalta heidän lapsestaan on otettu pois, ja negatiivisia tunteita pitää purkaa johonkin. Aika loogista on kohdistaa kiukkua siihen paikkaan, jossa lapsi on konkreettisesti sijoitettuna.

Näiden vanhempien on mahdotonta ajatella, että me haluaisimme esimerkiksi sitä, että lapsi voidaan joskus palauttaa kotiin.

Osa soittelee kännissä, uhkailee ja haukkuu. Osa kokee mustasukkaisuutta, jos huomaa, että joku nuorisokodin työntekijä on tullut lapselle tärkeäksi.



Tällä alalla pitää toki oppia sietämään meuhkaamista, mutta jossain menee raja.

Tiedän tapauksen, jossa sijoitetun lapsen äiti lähetti laitokseen kirjekuoren, johon oli liitetty veitsi ja viesti, että ”tällä voi survaista niitä kusipää-työntekijöitä”. Se lapsi oli alle 10-vuotias!

Toinen äiti tuli nuorisokotiin aina nauhuri kädessään.

Hän uskoi saavansa laitoksen kiinni jonkinlaisista virheistä tai väärinkäytöksistä, joten äiti nauhoitti kaikki mahdolliset keskustelut: valvotut tapaamiset, asiakassuunnitelmapalaverit, puhelut. Se on tietysti hänen oikeutensa, mutta aika vaikea tuollaisessa ilmapiirissä on rakentaa luottamusta ja yhteistyötä.

Äitien kanssa on minun kokemukseni mukaan muutenkin vaikeampaa. Heillä asiat menevät helpommin tunteisiin, aletaan huutaa ja syytellä työntekijöitä lapsen ongelmista.

Vanhempien toiminta vaikuttaa tietysti lapseen. Osa vanhemmista esimerkiksi lupailee ennenaikaisesti sijoituksen purkua ja hienoja lahjoja, mikä vain sekoittaa lapsen pään.



Aina kyse ei ole edes vanhemmista. Meillä on ollut tyttö, jonka vanhemmat olivat oikein tyytyväisiä sijoitukseen.

He sanoivat, etteivät pärjäisi lapsen kanssa. Sitten jotkut sukulaiset soittivat ja haukkuivat, kuinka olemme riistäneet lapsen vanhemmiltaan.

He uhkasivat tulla hakemaan tytön pois meiltä mutta eivät onneksi ilmestyneet.

Sellainen käytös tuntuu erikoiselta. Miksi syytökset kohdistetaan meihin? Emme me ole tehneet päätöksiä huostaanotosta, ei lasta meidän takiamme ole viety pois. Me yritämme pitää hänestä huolta.

Kaikki aggressiivisesti käyttäytyvät eivät ole edes läheisiä sukulaisia. Etäisin soittaja on tainnut olla mummon siskon aviomies. Mitä lapsen asiat hänelle edes kuuluvat?



Suurin osa vanhemmista on onneksi kiitollisia, ja moni haluaa myös osoittaa sen. Esimerkiksi yhden tytön vanhemmat kutsuivat työntekijöitä heille juhlimaan vielä vuosi sen jälkeen, kun sijoitus oli purettu.

Se oli ehkä outoa mutta myös kiva ele.



