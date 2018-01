Kansalaispuolueen Savo-Karjalan koordinaattori: "Tämä on vaalivoitto"

Tämä on vaalivoitto. Tietyllä tavalla Paavo Väyrynen on näiden vaalien voittaja, kansalaispuolueen Savo-Karjalan osaston koordinaattori Ville Kuivalainen kommentoi presidentinvaalitulosta.

Kun lähes kaikki äänet on laskettu, Väyrynen sai Savo-Karjalassa 7,3 prosentin ja koko maassa 6,2 prosentin kannatuksen. Kuivalaisen mielestä tulos on erittäin hyvä, kun ottaa huomioon, ettei Väyrysellä ollut takana puolueen tuomaa rahoitusta tai kampanjaväkeä.

- Seuraavaksi on eduskuntavaalit, Kuivalainen totesi.

Myös kansalaispuolueen puheenjohtaja Sami Kilpeläinen suuntasi katseen jo eduskuntavaaleihin, jotka käydään vuonna 2019.

- On syytä suunnata katseet heti eduskuntavaaleihin ja siihen, että Paavo Väyrynen on pääministeriehdokas, Kilpeläinen sanoi ja kertoi, että kansalaispuolueen tavoitteena on kerätä eduskuntavaaleihin täydet ehdokaslistat.

Myös hän oli tyytyväinen Väyrysen äänisaaliiseen.

- Tulos herättää kaikkineen erittäin positiivisia ajatuksia. Se kertoo, että Väyrysen esillä pitämät teemat puhuttelevat ihmisiä.