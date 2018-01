Kuunpimennys ihastuttaa huomenna, jos pilvet eivät estä näkyvyyttä

Huomenna iltapäivällä voi osassa Suomea ihastella täydellistä kuunpimennystä, jos pilvipeite rakoilee sopivasti. Pimennyksen täydellinen vaihe erottuu Kokkola–Lappeenranta-linjan yläpuolella. Tämänhetkinen sääennuste antaa toivoa, sillä se povaa puolipilvistä. Kuunpimennys näkyy käytännössä noin kello 15:n ja 17:n välillä itäkoillisen horisontin suunnalla.

Kuunpimennystä voi katsoa paljain silmin ilman suojalaseja. Parhaiten pimennys näkyy aivan Suomen pohjoisosassa, jossa täydellinen pimennys voidaan nähdä kokonaan.

Kuu kiertää maapalloa hieman kaltevalla, hiljalleen maapallon ympäri pyörivällä radalla. Täysikuun aikaan Kuu menee maapallon avaruuteen heittämän varjon ylä- tai alapuolelta.

– Välillä käy niin sopivasti, että Kuu kulkee maapallon varjon läpi, jää maapallon varjoon ja tällöin se pimenee, kertoo Tähtitieteellisen yhdistyksen Ursan tiedottaja Anne Liljeström.

Superkuu ei välttämättä ole jättiläiskokoinen Kuu

Huominen täysikuu on myös niin kutsuttu superkuu. Tähtiasiantuntijoiden piirissä superkuusta puhuminen ei saa varauksetonta kannatusta.

– Se on vähän kiusallista, koska tulee sellainen olo, että luodaan odotuksia, joita ei pystytä lunastamaan. Täysikuut ovat aina tosi makeita ja niihin sietäisi kiinnittää huomiota muutoinkin.

– Voisin osoittaa mitä tahansa täysikuuta taivaalla ja väittää, että se on superkuu ja sinä uskoisit sen, koska asian voi varmentaa vain mittaamalla Kuun kirkkauden.

Se, että Kuu näyttää välillä erittäin isokokoiselta liittyy siihen, että Kuu on lähellä horisonttia, ja näkökentässä on esimerkiksi rakennuksia tai puita, joihin Kuuta voi verrata.

– Sitä kutsutaan jopa nimellä kuuilluusio, eli on tunnettu efekti, että se näyttää suuremmalta.

Liljeström huomauttaa, että välillä tapaa myös valokuvia, joissa on kikkailtu esimerkiksi kameran objektiivin polttoväleillä, jolloin Kuu saadaan näyttämään jättimäisen suurelta.

Mikäli huominen kuunpimennys menee ohi, ilmiön voi seuraavan kerran nähdä heinäkuun lopulla. Pari viikkoa siitä Suomessa näkyy osittainen auringonpimennys ja heti sen jälkeen Perseidien meteoriparvi, joten loppukesällä hienoja taivaanilmiöitä on liki ruuhkaksi asti.

Lukumääräisesti auringon- ja kuunpimennyksiä tapahtuu melkein yhtä paljon. Kuunpimennys näkyy kuitenkin huomattavasti laajemmalla alueella kuin auringon. Tästä syystä auringonpimennys herättää enemmän huomiota ja kerää yleisöä matkojenkin päästä.

Revontulet hiipunevat etelässä

Entä millaiset ovat taivaanmerkit muutoin? On mahdollista, että luvassa on erilaisia haloilmiöitä ja keinovalopilarimetsiä, jos pakkaset kiristyvät. Revontulia voisi näkyä lähiviikkoina vielä etelässäkin, arvioi Liljeström. Etelä-Suomessa on viime vuosina ollut poikkeuksellisen näyttäviä revontulia, mutta edessä voi olla rauhallisempi jakso.

– Aurinko on tekemässä jotain, jota emme tarkkaan tiedä. Se on vähän hiljaisempi ja vähemmän aktiivinen. Todennäköisesti hyvät revontulivuodet ovat täältä etelästä hetkeksi vähenemään päin.

Lapissa sen sijaan "meininki" on Liljeströmin mukaan vakaa, eikä revontulien näkymisessä tapahdu samanlaista aaltoilua kuin etelässä.

Revontulet ovat aurinkotuulen hiukkasten aikaansaamia valoilmiöitä Maan ilmakehässä. Myös revontulista kerätään havaintoja Taivaanvahti-sivustolle.