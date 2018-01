Kolumni: Espanjassa jalkapallo on luonteva politiikan jatke, mielenilmaukset arkea seuratasollakin

Paikallisen jalkapalloliiton pitkäaikainen johtaja Ángel Mária Villar syrjäytettiin viime kesänä korruption takia. Hallitus vaati liiton vaaleja uusittavaksi, mikä on FIFA:n sääntöjen vastaista.

Kun jalkapallo on niinkin tärkeässä asemassa kuin se Espanjassa on, uutinen tietysti on suuri. Aivan kaikki eivät asian takia yöuniaan menetä. Kataloniassa ja Baskimaalla se herätti jopa vahingoniloa.

Sosiaalisessa mediassa muun muassa kannustettiin Fifaa kerrankin pitämään sanansa ja tarjottiin Venäjän MM-kisoihin paikkaajaksi Katalonian maajoukkuetta.



Urheilua ja politiikkaa ei pitäisi sotkea, mutta Espanjassa niitä ei voi erottaa. Siksi jalkapallomaajoukkueen suhde Kataloniaan on lähes yhtä mutkikas kuin Barcelonan ja Madridin välit muutenkin.

Maajoukkueen viimeisestä virallisesta ottelusta Kataloniassa on vierähtänyt jo 42 vuotta. Viimeisin ystävyysottelu siellä pelattiin vuonna 2004.

Euroopan suurimmalla jalkapallostadionilla Barcelonan Camp Noulla on pelattu virallinen maaottelu vain kerran. Se tapahtui vuonna 1967, jolloin maassa vielä elettiin sotilasdiktatuurin aikaa.

Kun Espanjan maajoukkue edellisen kerran pelasi Camp Noulla ystävyysottelun 30 vuotta sitten, paikalle vaivautui 20 000 katsojaa. Vertailun vuoksi Katalonian maajoukkueen ja Brasilian ottelua vuonna 2002 seurasi täysi tupa eli 100 000 henkeä.

Fanien matkustaminen otteluihin on entistä yleisempää, joten suurikin stadion varmasti täyttyisi. Silti seurojen tulisi ensin tarjota kenttäänsä jalkapalloliitolle. Kun asiaa viimeksi tiedusteltiin, Kataloniassa vain yksi joukkue teki tarjouksen. Esimerkiksi FC Barcelonan jäsenet eivät kotikentästään helpolla luovu.

Espanjassa on toinenkin kolkka, jonne La Roja on kutsuttu harvakseltaan, sillä Baskimaa on ollut puoli vuosisataa ilman maaotteluita.

Äskettäin ehdotus otteluisännyydestä eteni aluehallinnon parlamentin käsittelyyn, jossa hylkäys tuli kansallismielisten puolueiden äänillä.

Mielenilmaukset ovat arkea myös seuratasolla. Kun Baskimaan Bilbaon ja Barcelonan seurajoukkueet kohtasivat viimeksi Espanjan cupin loppuottelussa, vihellyskonsertti kansallishymnin aikana oli sen verran suuri, että sen järjestämisestä käydään yhä käräjiä.

Maajoukkueella on paljon tosikannattajiakin, mutta he ovat jääneet sijaiskärsijöiksi. Maajoukkueen otteet kiinnostavat, sillä vuoden 2010 MM-finaali on yhä Katalonian kaikkien aikojen katsotuin tv-ohjelma.

Mutta kun muualla maassa arvoturnauksia seurataan kaupunkien keskustoissa jättinäytöiltä, Barcelonaan niitä ei pystytetä. Viimeksi kaupunki jopa sakotti tällaisen tapahtuman järjestäjää.

Mikäli Katalonian nykyinen poliittinen tilanne ratkeaa suuntaan tai toiseen, se voi normalisoida myös jalkapallofanien aseman.

Yksi pitkään eläneistä toiveista Espanjassa on alueellisten maajoukkueiden virallistaminen, mutta tällainen hyväntahdon ele on vielä kaukana.

Ainakin ensi kesän MM-kisoissa La Roja pelaa puolen maan maajoukkueena. Jos pelaa.

Kirjoittaja on Espanjassa asuva vapaa toimittaja.