Veromätkyjen toinen erä maksettava tänään

Tänään on veromätkyjen toisen erän eräpäivä. Jäännösvero on jaettu kahteen erään, mikäli sen suuruus on 170 euroa tai enemmän. Ensimmäinen erä piti maksaa marraskuun lopulla. Jos jäännösveron maksaa eräpäivän jälkeen, siitä tulee maksettavaksi myös viivekorkoa.

Veronpalautukset maksettiin joulukuun alussa. Kaksi kolmesta veronmaksajasta sai palautuksia.