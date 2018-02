Koivuniemessä voi jo retkiluistella

Koivuniemen retkiluistelurata Joensuussa avattiin keskiviikkona. Puuhamies Tapio Kauppinen kertoi torstaina, että rata on kohtalaisessa kunnossa.

- Ensin annettiin kouluarvosanaksi 6, mutta kyllä tämä nyt on jo 7:n tasoinen, Kauppinen sanoi, kun rataa ryhdyttiin eilen puoliltapäivin edelleen parantamaan.

- Tuolla on juuri nyt luistelemassa yksi kaveri, jolla on takanaan 22 kilometriä, Kauppinen kertoi tapahtumapaikalta. Hän on testannut radan toki jo itsekin.

Radalle ei ainakaan vielä ole asiaa muilla kuin retkiluistimilla.

Koivuniemen rata on erilainen kuin viime talvena. Nyt luistellaan 2,5 kilometrin matka Hopeasaareen ja takaisin eli edestakaista matkaa kertyy 5 kilometriä.

Lykynlammelle on myös tulossa retkiluistelurata, mutta sen tekemisessä on ollut hankaluuksia.

- Siellä on paljon lunta, jonka päälle on noussut vettä. Jos se pettää, emme voi tehdä yhtään mitään. Katsotaan nyt kuitenkin, pystytäänkö rata avaamaan viikonlopuksi, Hannu Melin rataa ylläpitävästä Joensuun Ladusta kertoi ja lupasi tiedottaa asiasta heti, kun rata saadaan auki.

Joensuun kaupunki ei yllåpidä retkiluistelurataa ainakaan vielä.

- Ylläpito vaatii paljon lähes päivittäistä työtä, eikä resursseja oikein ole. Kelit vaihtelevat niin rajusti. Tilausta retkiluisteluradalle kyllä olisi, ja kyllä sellainen meilläkin harkinnassa on, liikuntapaikkamestari Jyrki Renvall kertoi.