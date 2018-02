Oikeus: Raiskaaja puri, potki ja oli hukuttavinaan – "Erityisen raaka rikos"

Poliisin syksyllä etsintäkuuluttama mies tuomittiin perjantaina Keski-Pohjanmaan käräjäoikeudessa pitkään vankeusrangaistukseen muun muassa törkeästä raiskauksesta.

Tuomion mukaan mies hakkasi, potki ja puri naista sekä repi tätä hiuksista ennen kuin työnsi sukupuolielimensä tämän peräaukkoon.

Sen jälkeen mies piti keittiöveistä uhrin kaulalla ja pakotti tämän ottamaan sukupuolielimensä suuhun. Sitten mies vei naisen suihkuun, missä hän suihkutti väkisin vettä tämän suuhun ja nenään.

Väkivalta jatkui vielä seuraavana päivänä, jolloin mies raiskasi naisen uudestaan. Tuolloin uhri ei oikeuden mukaan enää jaksanut tai uskaltanut vastustella.

Käräjäoikeus piti rikosta erityisen raakana, koska mies muun muassa aiheutti naiselle hukkumisen tunnetta.

Mies tuomittiin myös perusmuotoisesta raiskauksesta. Tuomion mukaan mies työnsi ensin naisen seinää vasten ja sylki sekä kaatoi jääkaapista mehua tämän päälle.

Sitten mies kuristi uhria ja painoi tämän sängylle, missä hän hakkasi uhria ja uhkasi tappaa tämän. Sen jälkeen mies raiskasi uhrin vaginaalisesti ja oraalisesti. Oraaliraiskauksen hän myös videoi.

Syyttäjä: Todennäköistä, että lähtee pakoon

Kimmo Petteri Louhivuori, 35, tuomittiin kaikkiaan 16:sta eri rikoksesta yhteensä kuuden vuoden ja yhdeksän kuukauden vankeuteen. Seksuaalirikosten lisäksi hänet tuomittiin muun muassa törkeästä pahoinpitelystä, vapaudenriistosta sekä huumausainerikoksista.

Oikeus määräsi, että Louhivuori on pidettävä vangittuna. Syyttäjän mukaan muuten on todennäköistä, että hän lähtee pakoon ja jatkaa rikollista toimintaa. Louhivuorella on pitkä rikoshistoria ja hänet on tuomittu muun muassa useista vangin karkaamisista.

Edellisen kerran Louhivuori pääsi ehdonalaiseen viime vuoden helmikuussa, ja nyt tuomitut rikokset tehtiin touko-lokakuussa. Lokakuun puolivälissä poliisi otti Louhivuoren kiinni, mutta hänen onnistui karata Jämsän poliisiasemalta.

Louhivuori saatiin kiinni vajaata vuorokautta myöhemmin. Etsintäkuulutuksessa poliisi varoitti, että mies saattaa olla vaarallinen.