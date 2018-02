Presidentti Sauli Niinistön ja Jenni Haukion vauvauutinen leviää kansainvälisessä mediassa - "Kiireinen viikko"

Uutinen presidentti Sauli Niinistön ja rouva Jenni Haukion poikavauvan syntymästä leviää nopeasti myös ulkomaisessa mediassa.

Muun muassa The New York Times julkaisi Suomen aikaa myöhään illalla artikkelin, jossa kerrotaan, että Niinistöllä on ollut kiireinen viikko, kun hän ensin sunnuntaina voitti presidentinvaalit ja vietti torstaina toisen kautensa virkaanastujaisia. Uutisessa kerrotaan rouva Jenni Haukion voivan hyvin ja mainitaan myös, että Niinistö oli itse mukana synnytyksessä.

Myös presidenttiparin vauvauutisia seurannut onnitteluvyöry on huomioitu jutussa.

- Niinistön Facebook-julkaisuun tuli tuhansia onnitteluviestejä jo ensimmäisen tunnin aikana, tekstissä kerrotaan.