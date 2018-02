"Ei tää helppoa ole", "Kerubissa oli vaisumpaa" - Lukijat kertovat kokemuksia tipattomasta

Kuuluisa tipaton tammikuu on ohi ja viikonloppu käynnissä. Kysyimme eilen lukijoilta, viettivätkö he tipatonta tammikuuta.

Kyselyyn vastasi lauantaiaamuun mennessä 90 henkilöä. Heistä 41 vietti tipatonta ja 44 ei.

Viisi henkilöä oli jättänyt tipattoman kesken.

Osa vastaajista huomasi tipattomalla olevan vaikutuksia heidän elämäänsä. Alla poimintoja vastauksista:

Lauantai- ja sunnuntaiaamut ovat raikkaampia. Tipaton on minulle pitkä perinne.

m.r.



Nukuin paremmin. Vaimo pakotti tipattomalle.

Mikkis



Säästyi rahaa, heräsi aamulla virkeämpänä ja muutoinkin olotila oli kevyempi. Halusin testata, onnistunko ja mitä tulee tilalle. Jatkuu huikattomalla helmikuulla.

suosittelen



Olin perjantai-iltaisin vähän levoton, eikä aika tahtonut kulua. En tiedä, johtuiko se vieroitusoireista vai mistä. Ei ollut ainakaan pöhnö olo aamulla, ja töitä sai tehtyä enempi, ja keho puhdistuu niin sanotusta kuonasta.

olin yhden viikonlopun ottamatta ja jostain syystä toisenkin. Päätin, että en ota kolmantenakaan, ja näin on menty jo viides viikonloppu. Ei tää helppoa ole, kyllä se mielessä on juuri nää perjantai- ja lauantai-illat.

Kinnunen Markku



Minä elän tipatonta elämää - siis en vain tammikuuta. En keksi yhtään syytä, miksi käyttäisin alkoholia: Haisee ja maistuu pahalta, aiheuttaa riippuvuutta, raha menee vessanpöntöstä alas, lapset kärsivät...

Aina raitis



Tipaton kesti 25 vuorokautta, sitten pieni juhla sai lopettamaan. Paras vaikutus oli, että yöunet paranivat mahtavasti. Siksi aion uusia tipattomia jaksoja jatkossakin. Loppuvuosi meni monestakin syystä liian kosteaksi. Tilaisuus vei helposti mukanaan.

Eastmann



Mieliala virkeempi, ja laihtui jonkun verran. Tyttöystävä ei tykännyt juomisesta, ja jatkan tipatonta.

Dot Dee



Vietin tipatonta, mutta en huomannut mitään vaikutusta. Tipaton on ollut tapana jo lähes 30 vuotta. Erityistä syytä siihen ei ole.

Random



Vietin tipatonta. En huomannut muuta kuin oli normaalia tylsempi elämä.

Juoma-robotti



Käytän niin vähän, että otin nyt sitten pikkujouluja tammikuussa, kun ei Ilosaarirockin jäliltä tullut otettua. Sama kai se millon kukakin lipittää...

(nimetön)



Paino pysyi samana, ei tippunut eikä noussut juurikaan. Ei ainakaan krapuloista tarvinnut kärsiä, muuten en huomannut vaikutuksia. Halusin kokeilla pidempää jaksoa ilman alkoholia, edellisestä yhtä pitkästä jaksosta ilman alkoholia aikaa on varmaan 13 vuotta.

Jovensuu



En viettänyt tipatonta. Kerubissa oli vaisumpaa lauantaina 13. tammikuuta, vaikka oli hyvät esiintyjät.

Hulda Huoleton