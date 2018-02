Pieniä paketteja ja pikkuvillasukkia – presidenttiparin vauva innostanut kansalaiset onnittelutulvaan

Itse tehtyjä villasukkia ja muita lahjoja, kymmeniätuhansia onnitteluviestejä ja tykkäyksiä. Presidentti Sauli Niinistön ja runoilija Jenni Haukion poikavauva hellytti kansan lauantaina kommunikoimaan sydämin ja runovärssyin.

Presidentin viestintäpäällikön Katri Makkosen mukaan onnitteluita tuli jo ennen vauvan syntymää iso määrä sekä sähköpostitse että kirjeitse. Lisäksi jotkut kansalaiset ovat lähettäneet pieniä paketteja, joista suurimmassa osassa sisältönä ovat itse kudotut villasukat.

– Koska vauvat kasvavat nopeasti, on mahdollista, että osa lahjoista jää käyttämättä. Presidenttipari huolehtii tällöin siitä, että nämä heidän suurella lämmöllä vastaanottamansa paketit päätyvät toisille tarvitseville vauvoille, Makkonen kertoi.

Uudesta perheenjäsenestä oli lauantaihin iltapäivään mennessä kerrottu vain, että hän on poika ja voi hyvin. Makkosen mukaan uutta kerrottavaa ei ollut.

Lennun uskotaan oppivan isoveljeksi

Historiantutkija Laura Kolbe Helsingin yliopistolta katsoo vauvainnostuksen kertovan, että presidentti-instituutio on kansalaisille edelleen tärkeä. Kolben mukaan presidenttiparin vauva voi vertautua joidenkin mielissä kuninkaallisiin vauvoihin, mutta virallisesti hänen asemansa on toinen. Koska presidentin vauvalla ei ole kruununperimykseen liittyvää asemaa, hänen syntymänsä on puhtaasti yksityisasia.

Virallisen tittelin puute ei kahlinnut onnittelijoita, joista monet tituleerasivat lasta prinssiksi. Monissa viesteissä muistettiin myös bostoninterrieri Lennua, jonka muun muassa uskottiin oppivan olemaan kuin isoveli pojalle.

Jo pelkästään Sauli Niinistön Facebook-päivitys "Olemme nyt pienen pojan vanhempia! SN" oli lauantaina iltapäivällä kerännyt 142 000 tykkäystä ja 29 000 kommenttia.

Kolben mukaan yhdessä iloitsemiselle on Suomessa taloudellisesti raskaiden vuosien jälkeen tilausta. Vauvaa edeltävää yhteistä ilonaihetta ei tarvitse etsiä kaukaa. Myös Suomen 100-vuotisjuhlat saivat kansan yhteiselle juhlamielelle ja liikkeelle erityisesti itsenäisyyspäivän viikonloppuna, vaikka jotkut pelkäsivät etukäteen satavuotisjuhlavuoden menevän ylhäältä ohjatuksi näytelmäksi.

Mediat: Niinistöllä kiireinen viikko

Jo raskausilmoituksen yhteydessä kerrottiin, ettei vauva vaikuta Niinistön virkatehtävien hoitoon. Presidentti pitää puheen valtiopäivien avajaisissa tiistaina. Tässä kuussa Niinistöllä on ohjelmassa myös virkamatkoja ainakin Liettuan satavuotisjuhliin Vilnaan ja turvallisuuskonferenssiin Saksan Muncheniin.

Niinistö on korostanut eri yhteyksissä, että uskoo vauvan ja työn yhteensovittamisen sujuvan mutkattomasti.

– Kyllä meillä on paljon ihmisiä, joilla on paljon kiireitä ja kasvattavat samalla lapsia ja huolehtivat perheestään, hän sanoi kampanja-avauksessaan.

Istuvalla presidentillä ei ole Suomessa ollut aiemmin pikkulasta. Historiallinen vauva huomioitiin myös kansainvälisessä mediassa. Muun muassa New York Timesin, Washington Postin ja ABC News in julkaisemassa uutistoimisto AP:n uutisessa Niinistöllä arvellaan olleen takana kiireinen viikko, sillä hänet äänestettiin vasta viime viikon sunnuntaina toiselle presidenttikaudelle ja hän astui virkaan torstaina. Uutisessa mainitaan myös, että Niinistö oli paikalla synnytyksessä.

Tyttövauvan tuore isoäiti: "Tässä on morsmaikku presidentin pojalle"

Presidenttipari toivoi vauvansa syntyvän mahdollisimman normaalein järjestelyin, kertoo Husin turvallisuus- ja valmiusjohtaja Aaro Toivonen.

– Tämä on heidän perhetapahtumansa, vaikka tässä onkin tämä presidentillinen ulottuvuus. He toivoivat, että mahdollisimman normaalein järjestelyin asiat menisivät, Toivonen kertoo.

Toivosen mukaan presidenttiparin vauva syntyi samoissa tiloissa kuin muutkin Naistenklinikan vauvat eikä sairaalalla hänen tietojensa mukaan ole ollut ongelmia uteliaista kansalaisista tai toimittajista.

Kukaan STT:n haastattelemista naistenklinikan asiakkaistakaan ei ollut huomannut sairaalassa mitään erityisiä järjestelyjä presidenttiparin läsnäolon takia. Tuore isä kertoi lauantai-iltapäivällä Naistenklinikan kahviossa, että presidenttiparin läsnäolo sairaalassa selvisi hänelle vasta, kun hän luki Niinistön pojan syntymästä lehdestä. Hänen oma poikansa syntyi pari tuntia presidenttiparin pojan jälkeen.

Tuore isoäiti Tuire Enqvist puolestaan hymyili leveästi sairaalan ulko-oven luona pidellen ensimmäistä lastenlastaan kantoistuimessa ja hänellä oli jo idea tytön tulevaisuuden suhteen.

– Tässä on morsmaikku presidentin pojalle, Enqvist lohkaisi.

Myöskään Enqvist ei ollut nähnyt sairaalassa mitään presidenttipariin liittyvää. Hän hämmästeli sitä, kuinka nopeasti Haukion ensisynnytys sujui. Vielä torstaina Haukio edusti miehensä rinnalla tämän virkaanastujaisissa.