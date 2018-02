Poliisi: Joensuussa jäältä kuolleena löytyneen miehen tapaukseen ei liity rikosta - havaintoja pyöräilijästä pyydetään

Poliisi teki lauantaina paikkatutkintaa ja teki puhutuksia tapahtumaan liittyen, eikä tapaukseen tutkimusten perusteella liity rikosta. Poliisi pyytää ihmisiä ilmoittamaan havaintoja Suvantosillan alueella lauantaina aamuyöllä ja aamulla kello 1:n ja 8:n välillä polkupyörällä liikkuneesta miehestä, joka olisi seissyt ja tupakoinut sillalla. Havainnot voi ilmoittaa virka-aikana poliisipäivystykseen numeroon 0295 415 320 tai kaikkina vuorokaudenaikoina sähköpostilla osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. .

- On epäilys, että tämä vainaja, joka jäältä löytyi, olisi mahdollisesti ollut Suvantosillalla pyörän kanssa, seisonut siinä ja tupakoinut. Tällainen tieto meidän puhutteluissamme ja tutkimuksissa on tämän päivän aikana tullut esille. Häntä ei ole nähty, sen takia pyysimme, jos jollakin olisi tällaisia havaintoja. Ainoa havainto on siitä, että vainaja löytyi jäältä, rikoskomisario Kari Juntunen kertoo.

Tapahtuman tutkintaa poliisi jatkaa nyt kuolemansyyn selvittämisenä.

Poliisi sai lauantaina kello 8.21 tiedon, että Joensuun keskustassa Suvantosillan kohdalla Pielisjoen jäällä on mies elottomana. Miehen havaitsi Penttilän rannan puoleisen talon asukas. Mies todettiin paikalla menehtyneeksi.

Sähkettä muokattu 3.2. kello 15.50: Lisätty rikoskomisario Kari Juntusen kommentti.

