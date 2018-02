Yli 30 Rättisitikan kansainvälinen retkikunta ei vielä uskaltanut Kolin jäätielle - kuvat

Useiden Rättisitikoiden kansainvälinen Raid 4 Artic Ducks -kulkue eteni sunnuntaina ensimmäisestä yöetapistaan Joensuusta Lieksan Vuonislahteen ja sieltä Haaparantaan, jossa seurueen oli määrä viettää toinen yönsä. Määränpäässä Nordkappissa seurue aikoo olla vasta torstaina, koska aikeena on tutustua rauhassa Lapin talviaktiviteetteihin.

Peräti 22 autokuntaa lähti matkaan jo eteläisemmästä Euroopasta, kuten Ranskasta, Itävallasta, Hollannista, Belgiasta, Saksasta ja Englannista. Yhdessä koko 31:n Citroën 2CV -auton retkikunta starttasi lauantaina Helsingistä Vuosaaren ABC:ltä. Miltei kaikissa autoissa on mukana "kartturi", joten retkelle osallistuu noin 60 henkilöä.

Seurueen oli alunperin määrä ajaa Kolin jäätien yli Vuonislahteen katsomaan Eva Ryynäsen ateljeeta, mutta koska jäätietä ei vielä ole avattu, he kiersivät Pielisen itäpuolta.

- Ilmeisesti kaikki on sujunut tosi hienosti tähän asti. Pakkasta ja kunnon talvea toivoimmekin. Keli on aivan loistava, aurinko paistaa, kuvaili tunnelmiaan Ilmajoella asuva Eija Lampila, jonka Sitikka on vuosimallia 1974.

- Keskieurooppalaiset osallistujat ovat olleet aika ihmeissään tässä vaiheessa. Tunnelma on iloinen.

Mukana on osallistujia muistakin Pohjoismaista, joille retki ei ole aivan yhtä eksoottinen. Muutama henkilö on kotoisin Venäjältä, mutta asuu nykyään muualla Euroopassa.

Lampila kuvaili aika pitkäksi yhden päivän siirtymää Joensuusta Vuonislahden kautta Haaparantaan, mutta totesi, että kyllä Sitikoillakin ajaa sen 80 km/h, minkä muutkin. Jonoja retkikunta ei halua vetää perässään, vaan he liikkuvat pienemmissä ryhmissä.

Eva Ryynäsen ateljeen yrittäjä Tanja Rissanen vahvisti, että vieraita oli tullut ripotellen. Ensimmäiset tulivat kello 10.30 ja heitä saapui vielä 12.30.

- Jotain näkyivät konepellin alla tekevän, mutta toistaiseksi kaikki ovat päässeet jatkamaan matkaansa, Rissanen kertoi.

Turistit kiertelivät aluetta hyvällä mielellä, ja eräälle saksalaismiehelle paikka oli tuttu jo ennestään.

Eija Lampila vahvisti, että Sitikat ovat herättäneet voittopuolisesti myönteistä huomiota. Suurilta teknisilta murheilta on ilmeisesti vältytty, mutta tunkkiin on toki tartuttu, kun ulkomaalaiset laittoivat Helsingissä alle talvirenkaita.

Vaikka vieraat eivät vielä päässeet nauttimaan jäätiestä, osa paikallisista ajaa sitä jo omalla vastuullaan.

- Eräs tuntemani henkilö sanoi, että hän on kulkenut jäätien yli toista päivää, kertoi asiakasneuvoja Heidi Kilpeläinen Kolin Luontokeskus Ukosta.

Tie voidaan avata virallisesti, kun sen vahvuus on noin 40 senttiä. Kokonaisvahvuus alkaa olla 40 senttiä, mutta mukana on heikompaa kohvajäätä. Kolin kylällä pidetään mahdollisena, että jäätie voitaisiin avata ensi viikon loppupuolella, jos sääennusteet pitävät paikkansa.