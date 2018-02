Puhemies Paula Risikko: Sopeutumiseläke ei ole tästä päivästä, siihen tulee muutoksia

Puhemies Paula Risikon mielestä kansanedustajien sopeutumiseläke ei ole nykymuotoisena tästä päivästä. Hänen mukaansa siihen tehdään muutoksia. Risikko aikoo keskustella muutoksista ryhmien puheenjohtajien ja puhemiesneuvoston kanssa käytyään ensin aiheesta tehdyt selvitykset läpi.

– Sopeutumiseläke ei sovi tähän yhteiskunnalliseen tilanteeseen nykymuodossaan, Risikko sanoi puhemiesten lehdistötilaisuudessa.

Sopeutumiseläkkeestä on vireillä myös kansalaisaloite. Risikon mielestä kansalaisaloitteet ovat tulleet tarpeeseen. Hänen mielestään on kuitenkin paikallaan pohtia juuri tehtyjen päätösten kumoamiseen tähtäävien aloitteiden – kuten aktiivimalli-aloitteen – järkevyyttä.

– En pidä sitä täysin huonona, että se tulee uudelleen keskusteluun. Mutta varmasti meillä on paikka nyt tästä keskustella, että mitkä ovat ne pelisäännöt ja palata siihen, miksi kansalaisaloite aikanaan tuli. Pidän tärkeänä, että kansalaisten ääni kuuluu, ja olen jopa halukas tekemään muutoksia, että se kuuluisi vielä paremmin. Siihen palataan myöhemmin, olen halukas keskustelemaan siitä puhemiesneuvoston kanssa.

Risikko aikoo pitää puhemiehenä esillä etenkin turvallisuuteen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen liittyviä teemoja. Hän haluaa puhua esimerkiksi valiokuntien puheenjohtajien kanssa siitä, miten niiden eteen voisi tehdä vielä enemmän töitä.

Risikolta tiedusteltiin myös, kieltäisikö hän edeltäjänsä Maria Lohelan lailla pikkujoulujen pitämisen eduskunnassa. Risikko ei ole tykkänään kieltämässä pikkujouluja, mutta täysistuntojen aikana niitä ei enää pidetä. Sen hän on päättänyt. Hän haluaa kuulla pikkujoulukäytännöistä ryhmien puheenjohtajilta ennen kuin tekee niihin muita muutoksia.

– Ennen joulua tästä arvokkaasta talosta kuului sellaista viestiä, mikä ei ole tälle talolle hyväksi. Näin ei voi käydä enää koskaan, Risikko sanoi viitaten esimerkiksi perussuomalaisten Teuvo Hakkaraisen ympärillä pyörineeseen ahdistelukohuun.

Ensimmäisen varapuhemiehen, keskustan Mauri Pekkarisen mielestä kansanedustajilla pitää olla itsetuntoa järjestää pikkujoulut, mutta hän on samoilla linjoilla siitä, että täysistuntojen aikaan sitä ei pidä enää tehdä.

Toiseksi varapuhemieheksi valittu SDP:n Tuula Haatainen pitää tärkeänä, että puhemiehistössä on jälleen opposition edustaja.

– On ollut poikkeuksellista, että puhemiehistössä ei ole ollut opposition edustajaa, mutta nyt tämä korjaantuu. Se on minusta tärkeää moniarvoisuuden kannalta. Se, että eduskunnassa kuuluu niin oppositio- kuin hallituspuolueiden ääni edustajien kautta, on tärkeää. Sitä tasapuolisuutta pitää varjella.

SDP valitsee torstaina Haataisen seuraajan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajaksi.

------

Juttua korjattu klo 16.50: Teuvo Hakkarainen on perussuomalainen, ei sininen.