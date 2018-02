Vain 40 prosenttia tienkäyttäjistä tyytyväisiä talvihoitoon - "Emme voi tyytyä siihen"

Liikennevirasto kertoo etsivänsä uusia keinoja nykyistä parempaan teiden talvihoitoon.

Viraston mukaan viime vuosien vaikeat talvet ovat tehneet väylien hoidosta poikkeuksellisen hankalaa. Raskaalle liikenteelle ongelmia aiheuttaa erityisesti teiden liukkaus, yksityisautoille poikkeukselliset lumimyräkät.

- Viime vuosina tienkäyttäjistä tyytyväisiä talvihoitoon on ollut noin 40 prosenttia. Luku on vaatimaton, emmekä voi tyytyä siihen. Käyttäjiltä tullut viesti on otettu vakavasti, kertoo asiakkuuspäällikkö Anu Kruth Liikenneviraston tiedotteessa.

Sekä yksityishenkilöiden että raskaan liikenteen kuljettajien tyytyväisyys on Liikenneviraston kyselyn mukaan laskenut pitkällä aikavälillä.

Viraston mukaan tilannetta on pyritty parantamaan muun muassa siten, että vuoden alussa tien hoitotasoa nostettiin 700 kilometrillä.

- Muita keinoja haetaan hankintaa kehittämällä, tietoa ja digitalisaatiota hyödyntämällä sekä tarkistamalla talvihoidon kriteereitä, tiedotteessa kerrotaan.

Tienkäyttäjien linjalle tulevien puheluiden määrä on viraston mukaan kasvanut viime vuosina. Vuonna 2017 linjalle soitettiin yli 87 000 kertaa.