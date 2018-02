Poliisi varoittaa muun muassa Joensuussa liikkuneesta epärehellisestä seurueesta - huijauksissa sama kaava

Itä-Suomen poliisilaitoksen alueella on tämän ja viime viikon aikana tullut tietoon tapauksia, jossa englannin kielellä asioiva seurue on anastanut kauppaliikkeistä rahaa. Seurueeseen on kuulunut useita miehiä ja naisia, jotka ovat olleet iältään noin 30-vuotiaita.

Anastukset ovat tapahtuneet niin, että yksi seurueen jäsenistä on maksanut ostamansa tuotteen 100-200 euron setelillä. Palautusrahoja saadessaan henkilö on ilmoittanut haluavansa kuitenkin perua kaupan ja rahat takaisin. Pian tämän jälkeen myyjä on huomannut, että rahoista on anastettu 100 euroa.

Vastaavia tapauksia on tapahtunut ainakin maanantaina Joensuussa sekä viime lauantaina Mikkelissä.

Poliisi varoittaa kauppaliikkeitä edellä kuvatusta toiminnasta. Lisäksi pyydetään havaintoja mahdollisista muista vastaavantyyppisistä teoista.

Myös havainnot seurueesta ja heidän käyttämästä tai käyttämistä ajoneuvoista ovat tärkeitä. Seurueen henkilöistä ei poliisilla ole tarkempia tuntomerkkejä.

Havainnot ja vihjeet voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. .