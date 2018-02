Paavo Väyrysen asemaan saattaa tulla linjaus keskustan puoluehallitukselta

Keskustan puoluehallitus saattaa tänään ottaa kantaa siihen, miten se suhtautuu europarlamentaarikko Paavo Väyrysen asemaan keskustan puheenjohtajavaalissa.

Oman kansalaispuolueensa toissa vuonna perustanut Väyrynen ilmoitti viime viikolla, että pyrkii keskustan puheenjohtajaksi. Monet keskustan puoluehallituksen jäsenet ovat kuitenkin olleet sitä mieltä, että toisen puolueen jäsen ei voi pyrkiä keskustan puheenjohtajaksi.

Puoluehallitus keskustelee Väyrysen tilanteesta kokouksessaan, jonka on tarkoitus alkaa aamuyhdeksältä puoluetoimistolla Helsingissä.

– Toki muutakin asiaa on, mutta tämä (Väyrysen tilanne) on noussut puoluehallituksen jäsenten ja kentän keskuudessa esiin niin, että tästä asiasta on syytä keskustella, sanoi keskustan puoluesihteeri Jouni Ovaska STT:lle eilen.

Keskustan puheenjohtajalta, pääministeri Juha Sipilältä odotetaan kommentteja asiasta tänään. Eilen keskiviikkona Sipilä ei halunnut lausua asiasta.