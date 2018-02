Tehyn valtuusto hyväksyi kunta-alan neuvottelutuloksen

Tehyn valtuusto on hyväksynyt yksimielisesti kunta-alan neuvottelutuloksen, kertoo Tehyn puheenjohtaja

Kunta-alalle saatiin torstai-iltana neuvottelutulos. Yleisen linjan mukainen sopimus nostaa tänä vuonna palkkoja 26 eurolla tai vähintään 1,25 prosenttia toukokuun alussa. Ensi vuoden alussa tulee paikallinen 1,2 prosentin suuruinen järjestelyerä ja ensi vuoden huhtikuussa vielä prosentin yleiskorotus.

Ratkaisuun sisältyy tuloksellisuuteen perustuva paikallinen kertaerä. Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön Jukon puheenjohtajan Olli Luukkaisen mukaan se ei ole palkankorotus, vaan tarkoitus on palkita henkilöstöä venymisestä. Kertaerän suuruus on keskimäärin 260 euroa kahdessa vuodessa, ja se on tarkoitus maksaa tammikuussa.

Kunta-alalla sovittiin myös palkkaohjelmasta, jossa selvitetään palkkakehityksen jäämistä yksityisestä sektorista. Lisäksi sovittiin palkallisen isyysvapaan pidentämisestä 12 päivään, kun tällä hetkellä se on kuusi päivää.

Sote- ja maakuntauudistukseen liittyen sovittiin työryhmästä, joka tarkastelee sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten asemaa. Heihin sovelletaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta siihen saakka, kunnes maakunta- ja yrityssektorien työ- ja virkaehtosopimukset tulevat voimaan.

"Työnantaja myöntää tuloksellisen työn"

Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine piti kertaerää tärkeänä osoituksena siitä, että työntekijöiden venymistä ymmärretään.

– Työnantaja myöntää sen, että työntekijät ovat tehneet hyvää tulosta pienellä väkimäärällä ja nyt on aika antaa siitä kiitosta, Niemi-Laine sanoi eilen.

Superin puheenjohtaja Silja Paavola oli samoilla linjoilla.

– Hienoa, että työnantajakin ymmärtää, että teemme erittäin tuloksellista työtä, josta voi palkita, Paavola sanoi.

Niemi-Laineen mukaan oli tärkeää, että palkankorotuksiin saatiin myös euromääräinen korotus.

– Todella monelle liittomme jäsenelle euromääräinen korotus on kannattavampi korotusmuoto kuin prosentuaalinen korotus.

Ammattiliitoista kerrottiin eilen, että kunta-alalla voimassa ollut ylityökielto ja vuoronvaihtokielto loppuvat niin pian kuin työt saadaan organisoitua uudelleen.