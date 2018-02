Keskusta pysäytti perhevapaauudistuksen, kokoomus ja siniset haluavat jatkaa neuvotteluja

Keskusta, kokoomus ja siniset ovat eri mieltä perhevapaauudistuksen kaatumisesta. Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) ilmoitti tänään, että hän on pysäyttänyt uudistuksen etenemisen, ja että keskusta haluaa siirtää sen seuraavalle hallitukselle.

Saarikon mielestä hallituksen perhevapaauudistukselle asettamat reunaehdot ovat liian tiukat, koska lisärahaa ei ollut luvassa. Tämän vuoksi "teoriassa hyvältä vaikuttanut uudistuksen pohja olisi lyhyellä tähtäimellä näyttäytynyt perheille leikkauksena".

– Perhevapaauudistuksen toteuttaminen hallitusneuvottelujen kautta takaa mielestäni myös sen, että lopputuloksesta voi tulla perheille parempi. Isot, resursseja väistämättä vaativat uudistukset on luontevinta toteuttaa silloin, kun talouskehys on auki ja rahat niin sanotusti pöydällä. Sen tämä ponnistus todisti, että ilman rahaa ei voi saada parempaa uudistusta perheille, Saarikko kirjoittaa Facebookissa.

Hallitus päätti aloittaa perhevapaauudistuksen valmistelun elokuun budjettiriihessä. Reunaehdot olivat, että perheiden valinnanvapaus säilyy, kotihoidon tuki ja mahdollisuus hoitaa lasta kolmeen ikävuoteen asti kotona säilytetään, eikä perhevapaisiin olla valmiita laittamaan lisää rahaa.

"Kokoomus ei anna periksi"

Saarikon vetämään ministerityöryhmään kuulunut opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) järkyttyi Saarikon perumispäätöksestä ja vaatii nyt pääministeri Juha Sipilää (kesk.) ottamaan asian hallituspuolueiden puheenjohtajakolmikon käsittelyyn.

– Kokoomus ei anna periksi ennen kuin perhevapaauudistus on maalissa. Uudistus on meille sydämen asia ja sille on laaja yhteiskunnallinen tarve, Grahn-Laasonen sanoi STT:lle.

Myös siniset haluaa jatkaa neuvotteluja.

– Ei anneta tämän kaatua, vaan palataan neuvottelupöytään, sanoi puolueen puheenjohtaja, kulttuuri-, urheilu- ja eurooppaministeri Sampo Terho Twitterissä.

Sipilä ei tänään kommentoi perhevapaauudistuksen tilannetta STT:lle.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) puolestaan sanoo Twitterissä, että kokoomus haluaa jatkaa ratkaisun hakemista perhevapaisiin.

– Ei näin tärkeää asiaa noin vain voi kaataa, hän tviittasi.

"Keskustan eduskuntaryhmä ei uudistusta kaatanut"

Grahn-Laasosen mukaan keskusta ilmoitti tänään, että sen eduskuntaryhmä ei ole valmis uudistukseen. Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen kiistää, että keskustan eduskuntaryhmä olisi kaatanut perhevapaauudistuksen.

– Asiasta keskusteltiin eilen, mutta toisin kuin ministeri Sanni Grahn-Laasonen väittää, eduskuntaryhmämme ei tehnyt asiasta mitään päätöksiä. Asia jätettiin ministerin hankintaan, ja hän on nyt sitten tehnyt kokonaisarvion tilanteesta, Kaikkonen sanoo STT:lle.

Kaikkosen mukaan asiasta käytin "monipuolinen keskustelu".

– Osalla oli huoli siitä, että onko uudistus hyvä, jos perheiltä käytännössä leikataan.

Kaikkonen sanoo uudistuksen kaatuneen yksiselitteisesti rahapulaan.

– Hyvää uudistusta on vaikea tehdä ilman rahaa. Vaikka tahtoa oli, niin rahat puuttuivat. Se malli, joka oli pöydällä, olisi johtanut leikkauksiin esimerkiksi kotihoidon tuesta, ja sitä emme pitäneet hyvänä, Kaikkonen jatkaa.

Kaikkosen mukaan uudistus tarvitaan, mutta sen on oltava nyt suunniteltua parempi.

– Se lienee toteutettavissa sitten, kun siihen on osoitettavissa paremmin rahaa, jotta saadaan perheille nykyistä parempi perhevapaamalli, ei nykyistä huonompaa.

Grahn-Laasosen mukaan malleja on ollut pöydällä monia ja kokoomus on valmis etsimään yhä ratkaisua.

– Neuvottelut ovat edenneet hyvin. Olemme kokoomuksessa joustaneet monissa kohdin ja etsineet ratkaisua ja meillä olisi edelleen valmius siihen. Siinä mielessä keskustan päätös yllätti murheellisesti, Grahn-Laasonen luonnehti hänen, Pirkko Mattilan (sin.) ja Saarikon ministerityöryhmän valmistelutyötä perhevapaauudistuksen parissa.

Sinisten Simon Elo kertoi Twitterissä, että puolue olisi ollut valmis tukemaan isien vanhemmuutta jopa kaksinkertaistamalla isyysvapaan yli sataan arkipäivään perheiden valinnanvapautta kunnioittaen.

Akava ja STTK erittäin pettyneitä perhevapaan kaatumiseen

Akava pitää erittäin harmillisena sitä, ettei perhevapaauudistus toteudu. Akavan mukaan uudistus olisi ollut ensiarvoisen tärkeä työllisyyden ja tasa-arvon edistämiseksi.

– Olemme osallistuneet aktiivisesti uudistuksen suunnitteluun ja siitä neuvottelemiseen. Kun julkaisimme oman perhevapaamallimme maaliskuussa 2017, keskeisinä tavoitteinamme oli lisätä työelämän tasa-arvoa ja joustavoittaa perhevapaiden käyttöä. Näitä korostimme perhevapaatyöryhmässäkin, samoin työllisyyden parantamista. Olemme pettyneitä siihen, että uudistus ei toteudukaan, sanoo Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.

STTK:n mukaan perhevapaauudistuksesta tuli täysi farssi.

– Kun hallitus päätti keskeyttää hankkeen valmistelun, tarpeelliset uudistukset jäivät hamaan tulevaisuuteen, johtaja Katarina Murto tiivistää.

Murron mukaan uudistusyrityksessä painotettiin heti aluksi liikaa kustannusten neutraaliutta.

– Se ei ole inhimillinen lähtökohta, kun kyse on viime kädessä perheiden hyvinvoinnista. Isäkiintiön kasvattaminen olisi lisännyt kustannuksia vasta viiveellä, sillä asenteet muuttuvat hitaasti ja isien perhevapaiden käyttö kasvaa vasta vähitellen, Murto sanoo.

Vihreät ja vasemmistoliitto suomivat hallitusta

Vihreiden varapuheenjohtajan, kansanedustaja Hanna Halmeenpään mukaan hallitus ajoi itsensä nurkkaan asettamalla perhevapaauudistukselle liian tiukat ehdot.

– Isien perhevapaakiintiötä piti nostaa, äitien työllisyyttä piti edistää ja perhevapaiden joustavuutta lisätä. Mitään näistä ei hallitus nyt saa aikaan. Hallitus ajoi itse itsensä nurkkaan asettamalla liian tiukat ehdot hankkeelleen. Kokoomuksen ja keskustan johdolla ajettiin karille uudistus, joka on liian tärkeä tyrittäväksi, Halmeenpää sanoo.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson pitää perhevapaauudistuksen epäonnistumista jälleen uutena Sipilän hallituksen floppina.

– Tämä kuvaa koko hallituskauden politiikkaa. Kaikenlaista pitäisi hallituksen mielestä uudistaa, mutta mikään uudistus ei kuitenkaan saa maksaa mitään. Näin lopputulos jää aina laihaksi, Andersson sanoo.