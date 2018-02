Poliisi epäilee: Kallion kuolemantapaukset voivat liittyä fentanyylin käyttöön

Helsingin poliisi epäilee, että kahden ihmisen kuolemaan Kalliossa liittyy fentanyylin käyttöä. Palomiehet löysivät vainajat tiistaina sammutustehtävän yhteydessä.

Poliisi kertoi aiemmin, ettei asiassa epäillä henkirikosta.

Fentanyyli on jopa 75–100 kertaa voimakkaampaa kuin morfiini. Yliannostuksen riski on suuri, varsinkin jos fentanyyliä käytetään yhdessä keskushermostoa lamaavien aineiden kanssa. Lääkinnällisessä käytössä fentanyylia käytetään injektiona, tabletteina, suihkeina ja laastareina.

– Yliannostuksesta seuraa hengityslama, kertoo rikoskomisario Jari Nikonen Helsingin poliisilaitokselta.

Fentanyyli on katukaupassa erityisen vaarallista, koska sitä on mahdotonta tunnistaa silmämääräisesti. Katukaupassa liikkuvien pillereiden sisällöstä on mahdotonta tietää.