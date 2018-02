Mykkänen: Irakissa surmatun turvapaikanhakijan tapaus on traaginen – sisäministeri ei ota kantaa, oliko käännytyspäätös virhe

Sisäministerinä aloittanut Kai Mykkänen (kok.) sanoo pitävänsä Suomesta palautetun ja Irakissa surmatun turvapaikanhakijan kohtaloa surullisena ja traagisena.

Mykkänen ei ota kantaa siihen, onko käännytyspäätöksessä tehty virhe.

– Suomessa ei ole poliittinen mielipidekysymys eikä poliitikon asia lähteä yksittäistapausta arvioimaan, Mykkänen sanoi tiedotustilaisuudessa nimitystilaisuuden jälkeen.

Hän toteaa, että tapaus on käynyt läpi läpi hallinto-oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden, eikä täytäntöönpanokieltoa käännytyspäätökseen ole tullut.

– Meillähän kansainvälisen suojelun perusteet lähtevät siitä, että on nimenomaan henkilökohtaista syytä olettaa, että henkilöön kohdistuvaa vainoa palautusalueella tapahtuu. Ja tässä tapauksessa on sitten arvioitu, että riittävät perusteet eivät ole täyttyneet. Se, mitä alueella muutoin tapahtuu, on tietysti traaginen asia.

Turvapaikanhakijan tapauksesta uutisoi Yle, jonka mukaan mies tapettiin vain kolme viikkoa sen jälkeen kun hän oli palannut Irakiin.

Mykkäsen mukaan Suomen linja turvallisuusarvioiden ja esimerkiksi Irakin osalta on hyvin samantyyppinen kuin esimerkiksi Ruotsilla.

– Mutta näitä joka tapauksessa arvioidaan määräajoin, ja tietysti on tärkeä asia, että meillä on siihen parhaat mahdolliset tiedot olemassa.

Migri: Emme ole vastuussa

Maahanmuuttovirasto Migri on ottanut kantaa laajasti julkisuutta saaneeseen tapaukseen, jossa Suomesta käännytetyn turvapaikanhakijan kerrottiin tulleen ammutuksi Irakissa. Migrin mukaan se ei ole vastuussa yksittäisen turvapaikanhakijan kohtalosta, vaikkakin tapaus on "inhimillisesti äärimmäisen valitettava".

Muuten Migri ei halua ottaa kantaa tapaukseen, koska yksittäiseen turvapaikkahakemukseen ja -päätökseen liittyvät tiedot ovat salassa pidettäviä.

– Päätöksentekijät eivät voi olla vastuussa palautuksen jälkeisistä tapahtumista, jos täällä on arvioitu kaiken käytössä olleen tiedon mukaan, että palautuskiellon olosuhteita ei ole olemassa ja samaan arvioon ovat päätyneet hallintotuomioistuimet, Migri sanoo tiedotteessaan.

Ylen uutisen mukaan irakilaismies oli hakenut Suomesta turvapaikkaa, mutta hänet käännytettiin Irakiin. Ylen tietojen mukaan avolava-autolla liikkuneet miehet ampuivat miehen myöhemmin Bagdadissa.

– Emme voi tietää, onko näillä tuoreilla tapahtumilla yhteyttä niihin seikkoihin, joita hakija on ottanut esille turvapaikkatutkinnan yhteydessä. Irakin turvallisuustilanne vaihtelee merkittävästi alueittain, Migri toteaa.

Ylen mukaan irakilaismies oli valittanut päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mutta päätös ei ollut muuttunut, eikä siihen herunut myöskään valituslupaa.

– Maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikka sekä sitä kautta luotu lainsäädäntö luovat raamit meidän päätöksenteollemme. Päätös siitä, halutaanko näihin muutoksia, on poliittinen kysymys ja kuuluu poliittisille päätöksentekijöille, Migri muistuttaa.