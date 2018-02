Lelusalakuljettaja Rami Adhamille tukku syytteitä – syytetään muun muassa törkeästä rahanpesusta

Syyrian lelusalakuljettajana tunnettua Rami Adhamia vastaan on nostettu useita syytteitä.

Helsingin käräjäoikeudesta kerrottiin maanantaina, että Adhamia vastaan on nostettu kaikkiaan 18 syytettä muun muassa törkeästä rahanpesusta ja rahankeräysrikoksesta.

Syytteet liittyvät Suomi-Syyria-yhteisöön, jonka vastuuhenkilöihin Adham on kuulunut. KRP on epäillyt yhdistyksen muun muassa keränneen varoja ilman rahankeräyslupaa.

KRP:n mukaan Adham hallitsi yhdistyksen varoja ja nosti yhdistyksen tililtä noin 300 000 euroa. KRP on epäillyt, että osalla rahoista on ostettu Suomesta puutarhamökki ja osa on toimitettu käteisenä epäillyn henkilökohtaiselle tilille Turkkiin.

Adhamin lisäksi syytteessä on kolme muuta ihmistä. Syytteistä kertoi ensin Helsingin Sanomat.