KRP:n Helsingin Sanomien toimittajan kotiin tekemän kotietsinnän laillisuus tänään käräjillä

Helsingin käräjäoikeudessa käsitellään tänään Helsingin Sanomien toimittajan kotiin tehdyn erityisen kotietsinnän edellytyksiä.

Keskusrikospoliisi teki kotietsinnän HS:n toimittajan kotiin 17. joulukuuta vain päivä sen jälkeen, kun lehti oli kirjoittanut Puolustusvoimien Viestikoekeskuksen toiminnasta. Osa artikkelin tiedoista perustui Puolustusvoimien salaisiksi leimattuihin asiakirjoihin ja uutisointia alettiin tutkia epäiltynä turvallisuussalaisuuden paljastamisena. Samalla aloitettiin tutkinta koskien sitä, miten tiedot ovat päätyneet lehdelle. Mahdollista tietovuotoa tutkitaan nimikkeellä virkasalaisuuden rikkominen.

Poliisi vei kotietsinnässä toimittajalta kaikkiaan 19 esinettä, joukossa kaksi puhelinta, tietokone, tabletti ja useita muistitikkuja. Toimittajan mukaan kotietsinnälle ei ollut lain mukaisia edellytyksiä. Hän vaatii myös, että käräjäoikeus toteaa takavarikot rauenneiksi ja tavarat palautetaan, sillä poliisi ei saattanut erityistä kotietsintää tuomioistuimen arvioitavaksi kolmen päivän kuluessa etsinnästä.

Keskusrikospoliisin kanta on, että kotietsinnässä toimittiin laillisesti.

Istunnon aluksi käräjäoikeus päättää siitä, käsitelläänkö asia suljetuin ovin vai julkisesti. Toimittaja toivoo asianajajansa mukaan asian julkista käsittelyä, mutta KRP on vaatinut käsittelyä salaiseksi.

Kotietsintä sai alkunsa, kun toimittaja oli pyrkinyt tuhoamaan tietokonettaan vasaralla. Kovalevyn rikkomisesta aiheutui savua ja hän soitti itse palokunnan paikalle. Paikalle tuli myös poliisipartio, joka kertoi tietonsa eteenpäin KRP:lle.

Keskusrikospoliisin tutkinnanjohtaja määräsi välittömällä kiireellisyysperusteella asuntoon erityisen kotietsinnän.

Sen tekemistä ei poliisin mukaan voinut viivyttää, sillä poliisilla oli syytä epäillä, että kellarissa oli pyritty tuhoamaan käynnissä olevaan esitutkintaan mahdollisesti liittyvää aineistoa. Helsingin Sanomien mukaan toimittajan takavarikoidulla tietotokoneella ei ole Viestikoekeskus-artikkeliin liittyvää aineistoa.

Erityinen kotietsintä tarkoittaa koti- tai paikanetsintää, jossa on syytä olettaa, että etsinnän kohteella on sellaista tietoa, jota koskee laissa yksilöity takavarikkokielto. Tällaista on muun muassa toimittajan lähdesuojan alainen materiaali. Normaalitapauksessa erityiseen koti- tai paikanetsintään tarvitaan tuomioistuimen päätös.

Helsingin Sanomat kuuluu Sanomaan, joka on STT:n suurin omistaja.